Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin insiste: “Voleva mollare il marito Sebastiano entro il 17 dicembre”

“Voleva mollare il marito entro il 17 dicembre“: sono le parole con cui Claudio Sterpin traccia, ancora una volta, il contesto in cui Liliana Resinovich sarebbe scomparsa il 14 dicembre 2021 per poi essere trovata senza vita, il corpo dentro alcuni sacchi, il 5 gennaio seguente nel parco dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni a Trieste. Secondo l’uomo, sedicente amante della 63enne, la donna stava per lasciare definitivamente Sebastiano Visintin per vivere con lui una storia d’amore finalmente alla luce del sole. Una versione da sempre contrastata dal vedovo che, a più riprese, ha bollato come “farneticazioni di un mitomane” le affermazioni di Sterpin.

Pierina Paganelli, un'altra telecamera potrebbe portare alla svolta/ Immagini al vaglio, cosa è emerso

Le recenti dichiarazioni di quest’ultimo sono state raccolte dalla trasmissione Ring, in onda su Telequattro, e tornano a ricalcare la presunta determinazione di Liliana Resinovich nel chiudere un matrimonio per lei infelice. La descrizione della crisi coniugale fornita da Sterpin è in collisione con quanto sostenuto da Sebastiano Visintin, convinto che sua moglie non volesse affatto interrompere la loro unione iniziata oltre 30 anni prima. Al momento, la morte di Liliana Resinovich è un giallo ancora senza soluzione: omicidio o suicidio? È su questo interrogativo da sciogliere che si articolano le indagini disposte dal gip dopo il rigetto della richiesta di archiviazione avanzata mesi fa dalla Procura del capoluogo friulano.

Omicidio Pierina Paganelli/ Barzan, consulente Manuela: “L'ambito famigliare non c'entra”

Claudio Sterpin sul caso Liliana Resinovich: “Ecco cosa ho fatto il giorno della scomparsa”

Il giorno della scomparsa, il 14 dicembre 2021, Claudio Sterpin sarebbe rimasto a casa e ai microfoni della trasmissione Ring ha ripercorso le fasi immediatamente precedenti alla sparizione della 63enne. Da sempre il suo racconto è in aperta antitesi a quanto dichiarato dal vedovo di Liliana Resinovich, convinto che Sterpin sia un “mitomane” e abbia inventato la storia di una relazione extraconiugale con sua moglie.

“Il 14 sono rimasto a casa – ha affermato Sterpin – e lo comprovano il mio telefono e la mia macchina che erano con me. Fulvio Covalero non crede alla relazione tra me e Lilly? Si è dimenticato che io gliel’ho detto, non so se non ha voluto crederci. Eravamo assieme quasi tutto il pomeriggio, glielo avrò detto, gli ho raccontato praticamente tutto. Non ho mai avuto rapporti con Sebastiano Visintin, prima della scomparsa di Liliana io mi sono incrociato due volte nella mia vita con lui. La primissima è stata l’ottobre 2015 quando, con altri tre componenti, abbiamo festeggiato il 40° della staffetta 4×100. È venuta Liliana con Sebastiano. La seconda è stata in piazza Unità, il 3 novembre quando lei mi si è avvicinata, lui era vicino, e ha detto ‘beh, possiamo farci una foto assieme’. Se lui sapeva che ci vedevamo? Io sono convintissimo che nell’ultimo periodo forse sapeva, Liliana mi aveva detto ‘troverò il modo di dirlo a Sebastiano’. Le sue intenzioni erano assolutamente quelle di mollare il marito sicuramente entro il 16-17 dicembre“.

Omicidio Carlo La Duca/ Mamma: “Al processo dicono cose inventate, verità deve venire fuori”













© RIPRODUZIONE RISERVATA