Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovich, intervistato stamane da Morning News su Canale 5: ecco le sue parole

Oggi alle 15:00 verrà conferito l’incarico ai periti per visionare altri reperti in merito all’omicidio di Liliana Resinovich, si tratta quindi di un’altra giornata importantissima per quanto riguarda l’indagine sulla povera donna trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022. Verranno esaminati dei reperti con esami merceologico, dattiloscopico e biologico, e si sottoporranno ad analisi alcuni oggetti come il famoso cordino trovato sul cadavere di Liliana Resinovich, ma anche dei peli/capelli e forse le analisi sugli scarponcini della vittima sulla cui suola sono state trovate delle tracce.

Nell’attesa Morning News su Canale 5 ha parlato con Claudio Sterpin, l’amico speciale della vittima, che ha esordito dicendo: “Penso a Liliana sempre – racconta – 25 ore al giorno, penso a come sarebbe stata la nostra vita assieme, non siamo mai stati al mare assieme, lei era venuta a capodanno per il tuffo insieme a Sebastiano., avevo preparato tre calici di moscato per offrirli a loro due, lui non aveva bevuto, sarà stato due anni prima la scomparsa di Liliana”.

Quindi ha precisato: “Abbiamo la costiera triestina con una ventina di chilometri e da quello che io so loro andavano spesso perchè c’è un tratto di spiaggia e litorale dove è permesso fare il bagno da nudi, è un angolo per nudisti, saranno pochi centinaia di metri, passano i carabinieri a controllare, andavano a fare il bagno da nudi, lo facevano spesso.

E’ una decina di chilometri verso Monfalcone”. E ancora: “Io e Liliana non ci siamo mai persi di vista, ma Sebastiano ha raccontato frottole a tamburo battente per tre anni e mezzo, lui sapeva di noi. La foto con Liliana insieme lo dimostra, lo sapeva da molto tempo, da anni visto che da anni loro non formavano più una coppia per bocca di lei, loro non erano più marito e moglie da diversi anni, almeno 5-6 o 7. Lei mi confidava presunte infedeltà coniugali, ma lei era libera di fare quello che voleva, viveva benissimo, aveva sempre un rifugio dove venire a raccontare le sue traversie famigliari”.

Claudio Sterpin ha proseguito il suo racconto su Liliana Resinovich dicendo: “Io sono stato sposato fino ad un anno prima e credo che questo sia stato il motivo principale che ha spinto lei a non staccarsi prima. Nell’ultimo anno era tutto preparato per filo e per segno, aspettavamo il giorno 16 dicembre perchè passava l’anno della morte di mia moglie, poi saremmo andati da soli a fare un weekend il 17-18 dicembre, poi al ritorno avrebbe raccontato tutta la storia a tutti, parenti, amici, colleghi eccetera, ed è per questo che subito dopo la scomparsa mi è sfuggito di dire qualche parolina in più su di noi, ne ho parlato con i giornalisti raccontando la nostra storia e sono convinto che lei ha approvato per filo e per segno tutto quello che io ho detto, finalmente anche lei ha avuto la sua parte di giustizia e di notorietà, anche se l’ha pagata a carissimo prezzo”.

“Lei diceva che non sarebbe più tornata a casa, Sebastiano lo sapeva probabilmente da tempo, perchè lei mi ha detto che avrebbe trovato il modo di dire tutto a Sebastiano, i fatti che emergeranno mi daranno ragione. Lei stava cercando casa per Sebastiano, voleva sistemarlo in una casa più modesta, visto che quella dove abitano ora era troppo cara, più di 1.000 euro al mese”. E ancora: “Io ho parlato di notorietà perchè lei non vedeva l’ora di raccontare tutta la nostra storia a tutti. Io mi sento di parlare a nome suo, lei non vedeva l’ora di dire al mondo il nostro rapporto, tutti avrebbero saputo in pochi giorni per bocca sua, io per lei ho parlato, le ho fatto giustizia io”.

Su ciò che Claudio Sterpin si rimprovera, ha spiegato: “Io mi rimprovero di aver forse parlato troppo all’inizio, ho detto un paio di cose che forse potevo tenermi ma servivano per far capire al mondo la serietà del nostro rapporto. Al 15 dicembre del 2021 in polizia ho ripetuto che io e Liliana non ci siamo mai persi di vista, se uno è intelligente capisce cosa vuol dire questo”.

E ancora: “L’ultima donna con cui ho avuto rapporti oltre mia moglie è Liliana, poi ognuno tragga le sue conclusioni. Noi siamo tornati amanti dopo la morte di mia moglie, lei si è trovata una strada aperta rispetto a prima, quindi per tutto il 2021 i nostri rapporti sono ritornati quelli di tanti anni fa. Noi ci comportavamo da marito e moglie negli ultimi mesi”. Quindi ha aggiunto: “Io spero nella verità, sapere quello che sia successo, Sebastiano lo sa e si metta una mano sulla coscienza per raccontare tutto, tra poco verranno fuori talmente tante incongruenze… lui la controllava probabilmente anche al telefono”.