Storie Italiane apre stamane con il caso di Liliana Resinovich facendo notare, così come scoperto ieri anche da Chi l’ha Visto, che vi sarebbero dei coltelli nella macchina della vittima e che Sebastiano Visintin, il marito non può utilizzare. Ricordiamo che l’uomo è indagato da una settimana circa, e che è stato già perquisito nella sua abitazione, portando via moltissimi coltelli e altri oggetti: perché quindi quei coltelli non sono stati portati via?

Difficile capirlo fatto sta che il talk di Rai Uno ha provato a parlare con lo stesso Sebastiano Visintin ma questo ha preferito fare scena muta, anche perché i suoi avvocati gli hanno consegnato di non parlare più con nessuno, alla luce anche della sua posizione. In collegamento con Storie Italiane vi era Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovich e da sempre accusato proprio di Sebastiano.

Si è cercato di comprendere se l’alibi di Sebastiano sia effettivamente quello fornito dallo stesso, a cominciare dai video che ha girato in bicicletta con la GoPro, e che sarebbero stati registrati proprio mentre Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN E I DUBBI SUI VIDEO DI SEBASTIANO

Il dubbio è che però quegli orari non corrispondano, e anche le distanze lasciano dei dubbi: i video sono stati manipolati quindi? Gli orari sono ovviamente fondamentali visto che se non dovessero coprire il momento della morte di Lily, potrebbe portare lo stesso Sebastiano ad essere fra i sospettati dell’omicidio.

“Da quello che ho saputo io questi video possono essere manipolabili – dice Claudio Sterpin – di tutto questa storia comincio ad essere nauseato che non è da escludere che io me ne vado su un’isola deserta. Io ho piena fiducia della procura, non di quella passata ma di quella attuale, voglio solo che emerga la verità punto e basta, davvero meno vado e non voglio sentire niente di questa storia perché sono ipernauseato. Ho sentito che la GoPro è più che maneggiabile, contiene delle modifiche madornali, ho sentito che si può fare oggi una ripresa e poi inserirci quando vuoi un’altra data, quindi questa prova della GoPro vale zero”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN: “LA VECCHIA PROCURA…”

Quindi ribadisce: “La GoPro potrebbe valere zero, le immagini possono essere state registrate un anno fa e poi modificata la data. In questi video ci sono troppe cose che non tornano, invece è stata accettata come prova, non regina ma poco meno, di ciò che ha fatto Sebastiano quel giorno. Indagare a distanza di tre anni non sarà semplice, queste indagini dovevano essere fatte a gennaio 2022, quando Sebastiano dichiarò di avere un alibi perfetto, di aver fatto un giro con la GoPro: bisognava requisire tutto allora e fare una indagine che non è stata fatta”.

E ancora: “E’ partito come suicidio, quindi la procura non ha fatto poco più di niente e se Sebastiano avesse messo nella GoPro l’asino che volava veniva accettato anche quello, questo è il mio pensiero. Per un anno e mezzo la procura ha tentato di convincerci che Liliana Resinovich si era suicidata, poi è stata fatta opposizione all’archiviazione, sarebbe stata una bestemmia. E’ stata fatta solo una indagine superficiale, all’acqua di rose: questa è la verità, quindi o apriamo gli occhi e ce ne rendiamo conto o se no non arriveremo mai ad una conclusione, questo è quello che io penso che sia successo”.

L’avvocato di Sterpin, in collegamento con Storie Italiane, ha commentato le recenti dichiarazioni del primo medico legale che aveva analizzato il corpo di Liliana Resinovich: “Il fatto che lei sia stata uccisa per soffocazioni non ci sono dubbi”, mentre Sterpin aggiunge: “Bisogna ripartire dal suo ritrovamento, era perfetta, non aveva i sacchetti chiusi.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN: “QUEL CORDINO TROVATO…”

Il dottor Costantinides lo conosco per fama, ma eventualmente non ha visto il momento del ritrovamento del corpo della povera donna, con persone senza guanti e senza niente in testa che ravanavano sul corpo di Liliana Resinovich. Dicono anche che cercano un orologio rosa, ma chi l’ha detto a loro di questo orologio? A guardare quel video c’è da inorridire – aggiunge Claudio Sterpin – c’è un concorso di colpa plurimo. Lei doveva essere messa in un qualcosa di asettico, poi controllata e visitata, le prove su Lilly in quel momento non sono state fatte siccome si era suicidata”.

“Ecco perché io sono imbufalito lei è stata buttata là tanto si è ammazzata. Perché c’era un cordino sul petto? Un mio amico si è suicidato con un sacchetto in questo modo, ma l’han trovato con un cordino legato, non come Liliana. Lei era serena, calma, tranquilla e ben messa, lei è stata rivestita la notte e poi spostata là. Ma ci vuole così tanto a capirlo?”.