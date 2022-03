Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: “Non poteva suicidarsi”/ “Voleva cambiare vita”

A Mattino5, in diretta su Canale 5, si è trattato nuovamente il caso della povera Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita nei boschi di Trieste lo scorso mese di gennaio. Il programma condotto da Federica Panicucci è riuscito a raggiungere ancora Claudio Sterpin, l’amico di Lily, che ha spiegato: “Ognuno ha le sue certezze ma io sono convintissimo che non poteva suicidarsi perchè aveva un avvenire diverso rispetto a prima. Lo dico il primo giorno – ha continuato il signor Sterpin – e continuerò a dirlo fino in punto di morte anche se verrà provato, ‘impossibilmente’ però, il contrario”.

Sugli esiti degli esami tossicologici che hanno escluso qualsiasi presenza di sostanze stupefacenti in Liliana Resinovich, Sterpin ha spiegato: “Questo esito non mi stupisce? Più di tanto no, non potevo pensare che avesse idea di suicidarsi da come mi ha parlato quella mattina”. Poi ha aggiunto: “Io voglio sperare che la magistratura abbia molte più carte in mano rispetto a quello che ci fanno credere. Il dna a Salvo (un’altra persona che ruota attorno a Liliana Resinovich ndr)? Per me potrebbero farlo a tutti, anche a te, tutti quelli che l’hanno conosciuta potrebbero farlo ma non vuol dire niente il dna. si indaga ancora sul sequestro di persona? Menomale”.

LILIANA RESINOVICH, OGGI NUOVI ESAMI IRRIPETIBILI

In collegamento da Trieste l’inviata Olga Mascolo ha spiegato che quella di oggi sarà una giornata particolarmente rilevante per via di altri esami in programma: “Oggi si eseguono esami irripetibili a Padova con una nuova tecnologia, vengono analizzati i sacchi neri, la bottiglietta e la borsa con cinghia e tracolla indossata da Liliana Resinovich. Sono esami importanti perchè i reperti sono già stati analizzati ma secondo indiscrezioni vi sarebbero elementi dubbi quindi si è resa necessario un ulteriore accertamento, quindi è ancora tutto da risolvere, il mistero c’è sempre”. Per ora sembra quindi un vero e proprio giallo il decesso di Lily, ma la cosa ormai certa è che non si è trattato di un suicidio.

