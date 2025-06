Claudio Sterpin è stato ospite ieri di Quarto Grado per parlare dell’omicidio di Liliana Resinovich. L’amico speciale della vittima, che il 23 giugno prossimo sarà sentito in incidente probatorio per cristallizzare le sue dichiarazioni sul rapporto con la donna, ha spiegato: “Io posso dire solo congetture, di provato non c’è niente”. E ancora. “Ho piena fiducia di questa procura, che sono convinto lavorerà meglio della precedente, è loro il compito di analizzare tutte queste cose, io glielo demando volentieri”.Quindi ha aggiunto: “La verità è unica, vera e non potrà mai essere un suicidio la fine di Liliana Resinovich, io l’ho detto da subito e lo dirò fino in punto di morte, Liliana non poteva suicidarsi per i nostri programmi fatti in futuro, neanche se lo vedo non ci credo, potrei solo pensarci se qualcuno le puntasse una pistola alla schiena, di sua volontà non si sarebbe mai potuta suicidare”.

Claudio Sterpin ribadisce quindi la sua idea circa il fatto che quello di Liliana Resinovich sia stato un omicidio a più mani: “E’ tutto da verificare ma se tirate fuori le mie prime considerazioni ai mass media, la prima mi sembra di averla fatta esattamente a Quarto Grado… io ho subito detto che non può essere stata fatto tutto da una sola persona, già due sono poche per portare Liliana in quel posto. Lei non poteva restare la 20 giorni – ha aggiunto – perchè veniva sfigurata dai cinghiali che pullulavano in quel posto. Le persone dovevano essere ascoltate da subito, sono passati 3 anni e mezzo, adesso voglio sperare che la procura vada in fondo per capire cosa sia successo, Liliana non si è suicidata, è stato detto che non è un suicidio”. Quarto Grafo ha fatto notare che Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha regalato diversi oggetti di Lily dopo la sua morte, un fatto un po’ sospetto per Claudio Sterpin: “Perchè questi regali? Basta che qualcuno gliela chieda, ma per me lui li faceva perchè tanto sapeva che Lily non sarebbe tornata”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN: “SEBASTIANO SAPEVA FIN DA SUBITO CHE…”

E ancora: “Ha regalato macchina fotografica, bicicletta, peluche, perchè secondo me saqeva che Liliana non sarebbe tornata – ribadisce – non era ancora stato trovato il corpo, Liliana era semplicemente scomparsa, e lui non ha fatto niente per cercarla, c’è gente che quando gli scompare il gatto riempie il rione di foto, lui avrebbe dovuto tappezzare San Giovanni con mille fotografie di Liliana, non lo ha fatto, perchè? Tutte le persone che perdono qualcuno lo fanno. Secondo me sapeva che non sarebbe tornata”, conclude.

In studio a Quarto Grado vi è anche Giuseppe Squitieri, avvocato di Claudio Sterpin, che ha sposato la tesi del suo assistito: “Io non credo nel suicidio, cerchiamo di non tornare indietro perchè altrimenti non si verrebbe a capire il perchè di quelle ecchimosi e fonti emorragiche del cadavere. Il capo di imputazione è provvisorio e suscettibile di modifiche, mano a mano che gli elementi verranno raccolti al di là dell’incidente probatorio di Sterpin… anche lo zirconio (trovato sulle suole delle scarpe di Lily, materiale che proverrebbe dal laboratorio di coltelli di Sebastiano ndr) non è la pistola fumante, non è dirimente, ma sono tutti elementi che possono concorrere a incanalare e a indirizzare, vedremo se nel roseto ci sarà qualche traccia ma non è detto che sarà facile datare quella traccia”.

LILIANA RESINOVICH, LE PAROLE DI SQUITIERI E DEL GENERALE GAROFANO

Sui regali di Sebastiano: “Regalare un oggetto prima di sapere che non si sa che fine ha fatto un gesto di rabbia? Una reazione quanto meno dubbia, sicuramente un comportamento singolare”. E ancora: “Sarà fondamentale capire gli esiti degli accertamenti tecnici disposti su tutti i materiali, telefoni, go pro, già disposti dalla procura, li avremo tempi brevi, anche prima dell’estate. Quando si chiuderà questa storia? La procura cercherà di trovare tutto il materiale possibile”.

Sullo zirconio infine le parole del generale Garofano, consulente di Sebastiano: “Lo zirconio sulle scarpe è un indizio neutro e insignificante, immaginando l’uso che ne faceva Sebastiano lo zirconio si è trasferito sui vestiti, le scarpe, e poi a casa e nella vettura, è talmente diffuso in quel momento in funzione dell’attività di affilatura dei coltelli che non ha nessun valore indiziario, è giusto fare approfondimenti ma… Per noi non si è mai definitivamente spento il suicidio, la differenza l’ha fatta la perizia della dottoressa Cattaneo, tutto il resto rimane in piedi e speriamo che il giudice ci permetta di discutere la perizia”.