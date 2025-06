Liliana Resinovich, a Mattino 5 News le parole di Claudio Sterpin dopo l'incidente probatorio di ieri: sentito per 5 ore

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è stato sentito ieri per 5 ore nell’ambito dell’incidente probatorio che ha permesso di cristallizzare il rapporto fra lo stesso ex maratoneta e la vittima. A sorpresa fuori dal tribunale anche Sebastiano Visintin, che ha inveito contro lo stesso Sterpin. Oggi proprio Claudio Sterpin era ai microfoni di Mattino 5 News per fare chiarezza su quanto avvenuto ieri a cominciare proprio dalla presenza di Visintin: “Io non mi sentivo per niente osservato, ho detto tutto quello che intendevo dire, pari a pari alle cose che sto continuamente dicendo da tre anni e mezzo, niente di nuovo, io non ho fatto altro che ripetere per l’ennesima volta, la nostra storia e le nostre intenzioni, l’impossibilità di suicidarsi visto che stava coronando il sogno di una vita, bisognerebbe essere ottusi solo a pensarlo. Motivo per il quale da tre anni e mezzo io non faccio altro che ripetere, e sono persino stufo, e la ripeterò in eterno fino a che non avrò fiato. Ieri non è stato detto niente più niente di meno ciò che è stato detto da me e da altri in questi tre anni e mezzo”.

Sul possibile complice dell’assassino: “Questa cosa l’ho detta tre anni fa, appena è successo il fatto. E’ letteralmente impossibile, vorrei vedere uno a fare tutto quel lavoro su quel pezzetto di sentiero impervio, io l’avrò ripetuto un centinaio di volte, se non stai attento ti rompi una caviglia. Poi è successo al buio, probabilmente fra il 4 e il 5 gennaio 2022, un lavoro sporco fatto da più persone, una è pochissima, due sono poche, mentre la terza poteva essere utile per indicare la strada a chi faceva il lavoro di facchinaggio. Liliana Resinovich con le sue gambe non sarebbe mai potuta andare lì in quel posto, lo dico al 100%”. Claudio Sterpin è stato giudicato dalla pubblico ministero attendibile durante le 5 ore di interrogatorio. L’incidente probatorio è servito a cristallizzare la deposizione di Claudio Sterpin che in questa storia ha un ruolo di testimone molto particolare: le sue parole potrebbero diventare una prova in un eventuale processo.

Ricordiamo che Sebastiano Visintin è l’unico indagato e l’accusa è di omicidio aggravato dalla parentela e occultamento di cadavere ma desso bisognerà capire se il marito di Liliana Resinovich verrà rinviato a giudizio o meno. Come detto sopra Sebastiano ha inveito contro Claudio Sterpin all’arrivo del maratoneta in tribunale: “Rispetto per Liliana, no che si può fare quello che vuoi con le mani, rispetto per Liliana, questo chiedo e basta”, poi il marito di Liliana Resinovich non ha detto altro nonostante le domande incalzanti dei giornalisti.

Claudio Sterpin ha replicato stamane a Mattino 5 News: “Sebastiano manca di rispetto, è lui che dice che con le mani si può fare quello che si vuole, al di là che è una verità assoluta, io non l’ho mai detto, ho sempre dichiarato che talvolta visto che lei si fermava spesso a pranzo, poi assieme andavamo al cimitero ai rispettivi congiunti, noi ci trovavamo spesso sul tavolo del soggiorno, uno da una parte e uno dall’altra, a guardarci negli occhi e a tenerci per mano e ripetere decine di volte, ciao amore. Io non ho messo in cattiva luce Liliana con queste parole come dice Sebastiano, lui si inventa delle cose a beneficio di non si sa che e a che cosa, è solo farina del suo sacco”. Sebastiano era particolarmente nervoso ieri e silenzioso, riferisce Valentina Trefiletti di Mattino 5 News, e la sensazione circolante è che lui abbia voluto supervisionare le parole di Sterpin: “Lui mi ha provocato? La provocazione non è stata accolta”.

Per Sebastiano ci sono state delle falsità nel racconto di Sterpin: “A me non risulta – replica Claudio – non ho detto una sola cosa che non sia vera, comunque non voglio entrare in polemica, meno lo nomino e meglio sto”. A questo punto si attende la prossima mossa della procura, siamo in una fase di attesa per quanto riguarda l’indagine inerente la morte di Liliana Resinovich, ricordiamo, trovata senza vita nei boschetti di Trieste a gennaio del 2022, dopo essere sparita di casa il 14 dicembre dell’anno precedente.

Ma è stato davvero Sebastiano Visintin ad ucciderla? La procura crede di sì ma al momento non sembrano esservi elementi importanti contro l’uomo: probabilmente la procura sta cercando di confermarli o scovare eventuali altri indizi. A questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi step ma soprattutto come controreplicherà la difesa a questo incidente probatorio di Claudio Sterpin e nel contempo anche alla perizia della dottoressa Cattaneo che parla di omicidio ma che non chiarisce dove è stato il corpo di Lily da metà dicembre ai primi giorni di gennaio.