Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovich, è stato ospite ieri di Estate in Diretta e Pomeriggio Cinque. Le sue parole

Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, è stato intervistato ieri dai microfoni del programma di Rai Uno, Estate in Diretta. Quella di ieri è stata una nuova giornata importante per l’indagine visto che si è tenuto un nuovo incidente probatorio, questa volta sugli oggetti sequestrati a Sebastiano, come ad esempio i famosi coltelli, ma anche il cordino rivenuto sulla scena del crimine, e le scarpe della povera vittima che potrebbero raccontare qualcosa.

Claudio Sterpin ai microfoni del talk del primo canale non ha dubbi su cosa sia accaduto: “Liliana è stata pestata e soffocata ma non vedo Sebastiano dall’altra parte a fare queste cose. Lo accusiamo di essere responsabile della sua fine, è stato il mandante, Lilly doveva scomparire, l’unico che ha avuto beneficio dalla sua morte è stato Sebastiano, ha preso il conto in banca e la reversibilità della pensione, cosa vogliamo ancora?”. Secondo Claudio Sterpin Liliana Resinovich avrebbe firmato la sua condanna a morte: “Io sono convinto che Liliana abbia detto a Sebastiano che voleva andarsene da casa, ha firmato la sua condanna a morte”, per poi parlare di omicidio studiato a tavolino: “E’ una cosa premeditata, per questo che non c’è traccia di nulla, è stata una cosa studiata prima, quindi aspettiamo la procura e poi ne parliamo”.

CLAUDIO STERPIN SU LILIANA RESINOVICH: “DA QUESTA NUOVA INDAGINE…”

Ma cosa si attende Claudio da questa nuova indagine partita a spron battuto, tenendo conto che la consulenza della dottoressa Cattaneo ha decretato la morte violenta di Liliana Resinovich mentre la procura ha iscritto sul registro degli indagati il nome di Sebastiano: “Mi aspetto che cominci a venire fuori la verità da questo incidente probatorio. Un giorno dovremo chiedere scusa a Sebastiano? Se trova chi gli chiede scusa beato lui, non ci sono altre vie, non può essere altrimenti. Liliana Resinovich ha scelto me ed è il motivo per cui non c’è più, lui sa tutto quello che è successo a Liliana e sarebbe ora che in un rimorso, in un rigurgito di coscienza ,vuotasse il sacco”. L’Estate in diretta è riuscita a parlare brevemente proprio con Sebastiano che invece ha spiegato: “Io non so chi ha ucciso Liliana, se lo sapessi andrei a prenderlo subito e lo porterei davanti alla questura”.

Pomeriggio Cinque, su Canale 5, ha invece intervistato a sua volta Claudio Sterpin, che ha spiegato: “Io spero ardentemente che la procura finalmente faccia le indagini che deve fare seriamente e che l’inizio della verità possa emergere, la speranza è enorme. Sebastiano ha bisogno di venire a cercarmi? Affari suoi, io non ho bisogno di lui”. Sulla famosa frase delle mani, Claudio Sterpin ha precisato: “Ripeto per l’ennesima volta che avevo dichiarato in qualche mia trasmissione che io e Liliana, negli ultimi tempi, eravamo capaci di stare seduti al tavolo del mio soggiorno le mezz’ore, tenendoci per mano e guardandoci negli occhi e ripetendoci come dei ragazzi ‘ciao amore’, a testimonianza di quello che era il nostro sentimento, invece Sebastiano per l’ennesima volta ha voluto insinuare ad altre cose con le mani”. Sulla presenza di un possibile terzo uomo, un farmacista amico di Liliana Resinovich, Claudio precisa: “Non esiste il terzo uomo, io non l’ho mai visto, mai conosciuto, è una storia che mi ha raccontato lei e come tale l’ho riportata”.



CLAUDIO STERPIN SU LILIANA RESINOVICH: “ORA LILLY MI STA RINGRAZIANDO…”

E ancora: “Mi ha detto di aver avuto questa simpatia per questa persona, una storia vecchissima di 40 anni fa, come mi ha detto di aver avuto altre storie da ragazzina, come tutti noi. Mi hanno chiesto se io sapessi qualcosa di questo farmacista e non ho potuto non rispondere perchè lo so, punto. Liliana mi ha detto 4 parole sul farmacista, una persona con cui in tempi remoti aveva avuto una simpatia, punto e basta. Potevo anche tenermela, è giusto, mi faccio carico del fatto che ho detto certe cose che era meglio che mi tenevo dentro”.

Quindi precisa: “Lei non vedeva l’ora che tornassimo dalla nostra uscita che dovevamo fare il weekend del 18-20 dicembre per poter finalmente raccontare a tutti la sua storia con me, allora siccome Liliana non ha potuto farlo, l’ho fatto io per lei, ritengo che da dove è lei oggi mi stia ringraziando, mi ringrazia di aver raccontato la nostra storia, forse con qualche parola in più, ma l’ho fatto perchè c’era incredulità, soprattutto in Sebastiano, io ho raccontato qualcosa in più che forse era meglio che mi tenessi per me, ma questo è tutto”. Claudio Sterpin è quindi convinto di aver “parlato troppo”, raccontando a volte dettagli intimi non utili alle indagini, ma l’ha fatto in buona fede e semplicemente per confermare il suo rapporto d’amore con la vittima.