In collegamento a Storie Italiane vi era Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovich, che ha raccontato un po’ di cose parlando con Eleonora Daniele: “Io ho spiegato i dettagli della mia relazione solo per convincere il marito, lui sapeva del nostro rapporto vero da tempo. Lui ha sempre detto di non essere esperto il telefonini invece molti raccontano il contrario. Io sono convintissimo che stesse usando un’app per spiare il telefonino di Liliana, ma non ho le prove”.

E ancora: “I sospetti verso di me? Sono tutte menzogne, io non ho mai indicato il punto in cui è stata rivenuta Liliana, io ho indicato l’area dell’ospedale psichiatrico in cui sapevo che lei andava a passeggiare. Sebastiano ha mentito spudoratamente per tre anni e la procura gli ha creduto. Lui deve spiegare perchè ha dovuto sbandierare dopo due giorni di avere un alibi perfetto il giorno 14”.

Claudio Sterpin precisa: “A cosa gli serve un alibi quando è andato a denunciare una scomparsa volontaria? Lui è caduto in delle contraddizioni che la procura non ha voluto controllare, diceva cose che non stavano in piede e le hanno prese per buono. Voglio sperare che la nuova procura lavori come avrebbe dovuto fare la precedente, ma Sebastiano, ripeto, ha mentito su tutto. Il giorno del ritrovamento di Liliana c’erano un sacco di tv che lo intervistavano e lui non ha voluto scendere dall’auto. Lui disse che non aveva mai visto una cosa del genere in quell’occasione, e gli chiedo chiarezza. Il secondo punto è il suo comportamento e il presunto alibi che però fa acqua da tutte le parti”.

LILIANA RESINOVICH, L’AVVOCATO COZZA: “ORA SERVE UN’ACCELERATA”

In collegamento anche l’avvocato Cozza, legale di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, secondo cui: “Adesso bisogna dare un’accelerata, bisogna recuperare i tre anni persi, perchè Liliana merita una verità La perizia è il punto di partenza, ora dobbiamo concludere questa vicenda, per Liliana Resinovich e la famiglia. Noi abbiamo cercato di dare un contributo a queste indagini, ora spetta alla procura visto che c’è un assassino che sta bevendo un caffè tranquillo e forse si sta rilassando da qualche parte”.

E ancora: “Non era secondo me una vicenda complessa, non parliamo di criminalità organizzata o di sofisticate azioni. Si può arrivare in modo veloce ad individuare il responsabile”. Secondo l’avvocato Cozza, quella mattina: “Da qualcuno è stata intercettata Liliana Resinovich, visto che non viene più inquadrata dalle telecamere e il fatto che sia morta il giorno della sparizione lo conferma”.

LILIANA RESINOVICH, L’AVVOCATO COZZA: “LILY VOLEVA SEPARARSI”

E ancora. “Lei ricerca come separarsi senza avvocato, quindi in quel momento il rapporto con Sebastiano non era idilliaco, Liliana Resinovich voleva iniziare una nuova vita: questo è un movente? Non lo so, Sebastiano è coinvolto? Non lo dico io, ma che c’era una Liliana che voleva vivere una nuova vita ci viene restituito dai messaggi”.

Sulle dichiarazioni della nota albergatrice Jasmina, che ha parlato di forti screzi fra Sebastiano e Liliana Resinovich: “Non mi risulta sia stata ascoltata dagli inquirenti, e questa è una domanda che mi pongo visto che può dare delle persone importanti, bisognerebbe assaggiarne almeno l’attendibilità. Lei ha parlato tardi perchè aveva timore che le potesse succedere qualcosa. Io mi auguro che si possa fare un accertamento se è stata vittima di minaccia e venga individuato l’autore di questa minaccia”.

Il magistrato Sabella in studio a Storie Italiane, aggiunge: “I casi di questo tipo si risolvono immediatamente. Ci sono stati errori che possono capitare nelle indagini, ma ciò che voglio dire io è un altro. Abbiamo grandi gialli di tanti anni irrisolti, quando questi casi non si risolvono nell’immediatezza dopo, arrivare ad una sentenza di condanna è estremamente complicato, oggi è tutto molto complicato”. Sabella, racconta un aneddoto: “Un cadavere era stato seppellito come morto di infarto, ma appena abbiamo aperto la bara abbiamo visto tre buchi di proiettile. Chi sbaglia paga? – aggiunge – Dipende, ci sono casi in cui si sbaglia in buona fede o in mala fede”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN: “IL GIORNO DELLA SCOMPARSA…”.

Per Claudio Sterpin: “Alle 8:24 del giorno della sparizione, il telefono di Sebastiano aggancia la cellula di casa e rimane agganciato per una decina di minuti il giorno 14 dicembre: perchè è passato da casa? Il giorno 15 dicembre invece il telefono di Sebastiano è fermo in casa tutto il giorno mentre Sebastiano è via tutto il giorno: se Liliana Resinovich viene trovata quel giorno e volesse parlare con il marito, lui lascia il telefono in casa il giorno dopo che sua moglie è sparita, questa è una incongruenza”.

Claudio Sterpin aggiunge e conclude: “Quella chiamata con Liliana il giorno della sparizione era stata fatta per pianificare nel dettaglio come cominciare la nostra vita assieme, lei non sarebbe tornata più a casa e io sono convinto che Sebastiano lo sapesse”.