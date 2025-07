Si discute della morte di Liliana Resinovich a Morning News, con le parole di Claudio Sterpin, amico speciale della vittima

Il programma di Canale 5, Morning News, torna sul caso di Liliana Resinovich e in collegamento vi era Claudio Sterpin, amico speciale della vittima. La procura si dice convinta che l’assassino sia Sebastiano Visintin, il marito della stessa Liliana Resinovich, unico indagato nella vicenda, e l’uomo è stato già perquisito nella sua abitazione due volte, portando via degli strumenti di lavoro e controllando anche dei consumi energetici per quanto riguarda l’attività di affilatura di coltelli.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Voglio vendetta, Sebastiano? Magari è anche lui una vittima”

E’ stata anche analizzata la polvere di zirconio, gli scarti prodotti dalla stessa attività di affilatura e che sembrerebbe essere stata rinvenuta su una delle due scarpe di Liliana Resinovich. “Situazione di Sebastiano complicata?

Non spetta a me dirlo – commenta Sterpin – questo zirconio doveva essere trovato 3 anni e mezzo fa, come ho già detto, la prima procura ha lavorato un anno e mezzo per dirci che Lilly si era suicidata, adesso la procura è cambiata e speriamo che vadano in fondo nelle indagini, cosa che doveva essere fatta 3 anni e mezzo fa, meglio tardi che mai, l’ho detto mille volte”. Secondo gli avvocati di Sebastiano Visintin però, non si può escludere certamente l’ipotesi del suicidio per Liliana Resinovich.

Liliana Resinovich/ Sebastiano: “Se vogliono arrestarmi sono qui, chiedo solo indagini a 360 gradi”

“C’è un disegno preparato da qualcuno, non ho idea da chi, lei doveva essersi suicidata, era premeditato da tempo secondo me perchè venendo lei in casa mia io diventavo un punto chiave della scomparsa, dovevano lasciarla entrare in casa mia. Sono convinto che sia stato tutto studiato, non vedrò la fine perchè si protrarrà per decenni ma da dove sarò tirerò l’orecchio a qualcuno, sono convintissimo che è tutto premeditato, doveva succedere martedì quando lei veniva da me”.

“Lei sconvolta ancora dal fatto di non sapere se lasciare Sebastiano o venire da me, allora si sarebbe suicidata, ma se l’ha fatto spiegatemi come, e soprattutto come mai Liliana Resinovich l’hanno trovata in quel posto dove non può essersi suicidata, chi lo dice è poco intelligente, semplicemente per come sono avvenuti i fatti. Ha dei sacchi neri, finti sacchi attorno alla testa per far finta che sia suicidata, un figlio di un mio amico carissimo era morto così per gioco, mettendosi il sacco in testa ed è morta soffocata. Se è andata così, come e quando e chi l’ha portata la? E perchè c’era un pezzo di cordino?”.

Liliana Resinovich, dal cordino ai coltelli/ Garofano: “Tutte le analisi del nuovo incidente probatorio”

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN E LA TESI DEL SUICIDIO: “NON PUO’ ESSERSI SUICIDATA”

Claudio Sterpin ha più volte ipotizzato che Sebastiano sia il responsabile della morte della moglie, Liliana Resinovich, e se non direttamente per l’ex maratoneta resta comunque in qualche modo collegato.

“Non può essersi tolta la vita la – ha ripreso la parola Sterpin – perchè lei non è stata più vista dopo piazzale Gioberti, non sulla strada per il boschetto, non vi è una prova una che sia andata lì da sola. Anche se si fosse suicidata poi chi ha toccato la scena del crimine? Dopo essere morta ha messo a posto le cose? E poi in quel punto dove lei è stata trovata ho le prove provate grazie ad una troupe di Canale 5 che ha fatto le registrazioni pochi dopo giorni dopo il ritrovamento, di una traccia di cinghiali ripresa dalla telecamere di Canale 5″.

“Sempre sul sentiero, a due metri da dove è stata deposta Liliana Resinovich, c’erano almeno due metri di scavi che i cinghiali fanno con le loro zanne in cerca di radici, tuberi eccetera. Queste sono prove che tutto quel posto pullulava di animali selvatici e soprattutto di cinghiali e se lei passava lì solo una notte, finiva sfigurata, il cinghiale mangia tutto di una persona, tranne i vestiti, persino il femore e il cranio”.

“Non è possibile che lei sia stata in quel posto più di 12 ore, lei è stata portata la da qualcuno, non c’è una prova sola che si possa essere suicidata, lei è stata portata già cadavere da un qualcuno la notte fra il 4 e il 5 gennaio”.

Morning News ha parlato anche con Squittieri, avvocato di Claudio Sterpin, che ha precisato sempre sul suicidio: “Non si può tornare indietro nuovamente sul suicidio, a prescindere dalla bizzarria con cui si sarebbe manifestato questo suicidio, c’è già stato un giudice che a fronte delle lacunosità e degli errori della consulenza fatta in precedenza ha ordinato un’altra consulenza e la consulenza della Cattaneo contesta perfettamente e minuziosamente la sentenza di prima”.

Ma basteranno gli indizi trovati in questi mesi a carico di Sebastiano Visintin? “Elementi sufficienti per portare a processo una persona? – replica Sterpin – non ne ho idea, sono caduto in questo mondo dopo 80 anni, mai pensato che potesse succedere”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN E IL SUO AVVOCATO SUL RAPPORTO CON LILLY

Sul suo rapporto con Liliana Resinovich l’ex maratoneta “Mi sono state quasi estorte notizie su cantine, soffitte, dove c’era il pulmino, la sede della società dove io e Lilly ci trovavamo soprattutto nell’ultimo anno ma anche negli anni precedenti perchè lei era socia della società. Queste cantine e queste soffitte erano state rimesse a nuovo e ci potrebbe entrarci chiunque, erano state pulite e si poteva cucinare per terra”.

“Fino a quando era puro gossip mi veniva estorto tutto quanto adesso all’improvviso non valgono più queste informazioni per dare una dimostrazione in più della nostra frequentazione. Io la portavo sul pulmino, in soffitta, in cantina, stavamo a bere uno Sprtiz Aperol e vedevamo insieme i francobolli? Bisogna essere poco intelligenti a pensare che nell’ultimo anno, dopo essere rimasto vedovo per lei si è aperto uno spiraglio in più, ma adesso all’improvviso mille telefonate valgono zero, che tiri fuori qualcuno un altro numero di telefono che ha avuto anche un centesimo delle telefonate in meno, secondo me questa è una prova”.

E ancora: “Se uno non vuole credere ad una cosa non ci crede come quelli che dicono che la terra e piatta. Io sono stato consigliato di raccontare queste cose se no non lo avrei fatto, ho le prove che mi è stato chiesto di dirlo per rendere più credibile il nostro rapporto. Io il giorno successivo alla sua scomparsa ho dichiarato che in 42 anni non ci siamo mai persi di vista, dopo di che le frequentazioni oscillavano”.

Squittieri, avvocato di Sterpin, conclude dicendo: “Il fatto che esistesse un rapporto fitto e intenso non è dimostrato solo dalle parole mai dai 600 messaggi depositati e dalle oltre 1000 telefonate intercorse, non è un particolare da poco. E’ abbastanza singolare che sia stato proprio Sebastiano ad opporsi alla richiesta di archiviazione per suicidio, questo è un particolare importante”.