A Ignoto X si parla di Liliana Resinovich e in collegamento vi era Michele Vitiello, consulente di Sebastiano Visintin: ecco che cosa ha raccontato

Il programma di La7, Ignoto X, ha parlato con Michele Vitiello, consulente di Sebastiano Visintin, per approfondire la questione del presunto omicidio di Liliana Resinovich: “La Procura va un po’ avanti per conto suo – racconta in merito al rapporto fra l’accusa e la procura che sta indagando – noi abbiamo già partecipato a diverse operazioni tecniche, a diverse operazioni peritali come consulenti di Sebastiano, per esempio, sugli ultimi cellulari che erano stati sequestrati, le copie forensi che erano state rifatte, ma ad oggi ancora non abbiamo avuto la possibilità di ricevere le copie forensi che sono state fatte successivamente. Abbiamo ad oggi ancora tutti i dati che precedevano la chiusura delle prime indagini, quando erano state fatte le varie istanze per poter poi riaprire un po’ tutte le attività investigative, le cose che non erano state fatte. Il GIP ha disposto tutta una serie di altre attività, noi abbiamo i dati fino a quel punto, non abbiamo gli esiti delle nuove consulenze”.

Quindi ha fatto chiarezza sul famoso telefono che Sebastiano Visintin ha regalato all’amica youtuber Paola Calabrese: “Questo telefono dobbiamo cercare di capire di chi fosse realmente. In realtà c’è stata un’amica di Sebastiano, una youtuber che stava trattando anche lei questo caso, un’appassionata di mondo crime e Sebastiano sembrerebbe che gli abbia regalato questo cellulare. Questo perché? Perché in un’occasione di circa un paio d’anni fa, a questa donna si era rotto il suo cellulare. Sebastiano, per un suo spirito di gentilezza, avendo saputo di questo, gli ha regalato un cellulare, un Samsung S21”.

LILIANA RESINOVICH, IL CONSULENTE DI SEBASTIANO SUL 14 DICEMBRE 2021

Michele Vitiello si è poi soffermato su dove fosse Sebastiano Visintin la mattina del 14 dicembre 2021, quando Liliana Resinovich scompare: “Lui ha dichiarato che durante questi momenti fa tutta una serie di giri, passa dal suo laboratorio, va da alcuni clienti sempre per i suoi lavoretti e poi va nel suo laboratorio”. Sul fatto che il telefono di Sebastiano non sembri prendere proprio durante le 3 ore di quella mattina, quando Lilli sarebbe stata uccisa, il consulente precisa: “Normalmente all’interno dei tabulati telefonici troviamo esclusivamente il traffico delle chiamate in uscita, delle chiamate ricevute, degli SMS inviati, degli SMS ricevuti, nonché il traffico dati. Durante queste 3 ore, è vero, nei tabulati non c’è del traffico che viene fatto su quel dispositivo”.

“Questo può avere varie interpretazioni. La prima, che il telefono fosse spento; la seconda, che il telefono fosse in modalità aereo; la terza, che effettivamente non vi è stato davvero nessun traffico. Questo potrebbe dipendere anche dal fatto che all’interno di questo suo laboratorio/magazzino che si trova comunque in un posto abbastanza nascosto, magari con dei muri particolarmente grossi, non prendesse il telefono ed effettivamente quel giorno non ha fatto nessun tipo di traffico.



LILIANA RESINOVICH, IL CONSULENTE DI SEBASTIANO: “IL BUCO DI 3 ORE ANDREBBE APPROFONDITO”

E ancora: “Bisognerebbe approfondire e verificare se anche in altri momenti in cui lui si trovava in quel luogo viceversa ne faceva. Bisognerebbe valutare quelle che sono le sue abitudini, quindi prendere i tabulati storici e verificare se le altre volte che si trovava in questo laboratorio agganciava o meno delle celle. Poi andava anche verificato, magari proprio in quell’occasione specifica di quel giorno, di quell’ora, se magari vi è stato qualche malfunzionamento. È un po’ anomalo, però non è da escludere”.

Infine sulla vicenda della GoPro e i presunti filmati modificati da Sebastiano, Vitiello precisa: “Io ho tutti questi filmati, li ho potuti visionare, abbiamo la posizione dei GPS che è presente in ben nove di questi video. Gli orari sono perfettamente corrispondenti”, per poi rispondere a precisa domanda: “E’ stato veramente a farsi questa passeggiata quel giorno a quell’ora? Sì”.