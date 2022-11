Liliana Resinovich cosa ha fatto per 18 giorni?/ Sciarelli “Stupita da consulenza…”

“Sono rimasta un po’ stupita dalla consulenza medico legale, perché le conclusioni sono surreali”. Così Federica Sciarelli commenta a “Chi l’ha visto?” le ultime notizie sulla morte di Liliana Resinovich. Il riferimento della conduttrice è alla data del decesso, che “può farsi risalire, in base agli elementi disponibili, ragionevolmente a 48-60 ore circa prima del rinvenimento del cadavere stesso”. Questo vuol dire che nei 18 giorni successivi alla sua scomparsa Liliana Resinovich era ancora viva. Cosa ha fatto in questi giorni prima di decidere di uccidersi?

Silvia Cipriani, segnalazione choc/ "Anche mia zia uccisa lì vicino, ma nessuno..."

Un’altra cosa che viene sottolineata da Federica Sciarelli è quanto scritto dal procuratore Antonio De Nicolo in relazione alle “attuali importanti carenze nell’organico dei magistrati togati” che comportano “l’impossibilità di dedicare a tutti i fascicoli pendenti nella fase delle indagini il tempo necessario a concluderli nei rigorosi termini scanditi dalla legge”. Quindi, Federica Sciarelli commenta con una battuta: “Se ci dobbiamo fare ammazzare, non facciamoci ammazzare a Trieste, perché rischiamo che, siccome si sta metabolizzando la nuova risorsa, nessuno ci fa giustizia”.

Marzia Capezzuti/ Il giallo delle accuse della cognata indagata dopo la scomparsa

AVV. GENTILE “CONSULENZA HA APERTO UNA VORAGINE”

L’avvocato Nicodemo Gentile, presidente associazione Penelope, a Chi l’ha visto? si è soffermato sulle conclusioni della consulenza medico legale: “Invece di colmare le lacune, ha aperto una voragine. Una donna composta, distinta, che non aveva alcun problema psicologico, aspetto mai preso in considerazione, si sveglia e vaga senza meta, poi la ritroviamo pulita, con i vestiti, depilata, con il multivitaminico”. Inoltre, fa notare che avrebbe vagato senza documenti, telefonino e senza Green pass, in una fase in cui la certificazione Covid era fondamentale. “La Procura ci deve far capire cos’è successo in questi 18 giorni”, la replica di Federica Sciarelli. Ma la conduttrice ritiene strano che nel comunicato stampa sui risultati di una consulenza medico legale si faccia riferimento alla riforma e alla carenza dei magistrati, oltre al fatto che ci sia il buio totale su questi 18 giorni. “Ci lavoreremo”, ha assicurato l’avvocato Nicodemo Gentile.

LEGGI ANCHE:

Marzia Capezzuti, altri due indagati per omicidio/ Inchiesta sulla 29enne si allarga

© RIPRODUZIONE RISERVATA