Chi ha ucciso Liliana Resinovich? Sul cadavere della povera donna non vi è una impronta, un dna. Lo sottolinea Quarto Grado nella puntata di ieri, spiegando che sui sacchi neri e sulla famosa bottiglietta trovata vicina al corpo, non vi erano tracce: come fare quindi per riuscire a risalire al possibile assassino? Per Nicodemo Gentile, avvocato di Sergio Resinovich, il fatto che non vi siano tracce fa proprio pensare che Liliana sia stata uccisa.

Liliana Resinovich morta per asfissia/ Indiscrezione Quarto Grado: “Data di morte il 14 dicembre 2021”

C’è poi un’altra stranezza riguardante la bottiglietta: sul beccuccio della stessa non vi era il dna della donna, eppure qualcuno aveva bevuto parte dell’acqua, possibile che non vi sia alcuna traccia? I famigliari pensano ad un depistaggio, a cominciare da Gabriella, amica speciale della vittima.

C’era una debole traccia di dna maschile sul cordino che legava i sacchetti neri, ma incompatibile con Claudio Sterpin, Sebastiano e l’amico Salvo.

Sebastiano Visintin "Liliana Resinovich non si è suicidata, ma non l'ho uccisa io"/ "Sul giallo dei soldi..."

Per il professor Fineschi c’è stato sicuramente qualche problema in fase di indagine: “Non bisognava smuovere e toccare il corpo, ma evitare il più possibile la contaminazione del luogo”. Ma non finisce qui perché c’è il mazzo di chiavi della porta di casa di Liliana Resinovich che non sono mai state ritrovate, che fine hanno fatto? Una serie di gialli nel giallo, che ovviamente non favoriscono la scoperta della verità.

LILIANA RESINOVICH, IL MISTERO DELLE 3 CHIAVI

Le chiavi rinvenute nella borsa di Liliana Resinovich erano un mazzo di riserva, che hanno attirato l’attenzione di Rita, amica della vittima: “Il taglio è lo stesso”, racconta, riferendosi a due chiave gemelle delle tre ritrovate, ed entrambe aprirebbero il portone di casa dove abitava Liliana insieme a Sebastiano.

Liliana Resinovich: la perizia conferma l'aggressione?/ Il marito Sebastiano Visintin: "Per ora non ci credo"

La porta di casa ha due serrature, e secondo Sebastiano, Liliana avrebbe chiuso entrambe le serrature il giorno della scomparsa: ma se davvero le due chiavi ritrovate sono del portone condominiale, mentre l’altra apre la porta dell’appartamento, dove è finita l’altra? Se lo domanda anche Claudio Sterpin: “Dove si trova l’altra chiave?”.

Come ha fatto quindi Liliana Resinovich a chiudere le due serrature di casa di questo mazzo se contiene solo una delle due chiavi necessario? Queste chiavi fanno sempre parte di una messa in scena, messe nella borsa dopo l’eventuale omicidio?

Per Claudio Damiani, ferramenta, le due chiavi incriminate aprono la stessa porta “Quasi sicuramente sì”, anche se non è convinto al 100% visto che vi sarebbe una differenza sul terzo dente. Per gli inquirenti non vi sarebbero però dubbi, le tre chiavi servono per aprire le tre serrature, ma Quarto Grado ha notato una inesattezza in quanto scrivono gli stessi, che parlano di porta blindata, quando in realtà Liliana Resinovich e Sebastiano non hanno una porta di questo tipo: un nuovo mistero?

LILIANA RESINOVICH, IL PUNTO DELLA DOTTORESSA MARANO

La dottoressa Marano, ospite ieri in studio a Quarto Grado, ha poi sottolineato un altro aspetto importante, la possibilità di un complice dell’omicida: “Abbiamo pensato che in una seconda fase potrebbe essere intervenuta una seconda persona per portare lì il corpo, da solo non avrebbe potuto fare tutto questo. Inoltre chi ha ucciso Liliana potrebbe essere una persona attenzionata per tanto potrebbe aver delegato una persona a fare tutto questo, il trasporto del corpo.

Noi diciamo da sempre che si tratta di un delitto di prossimità, nella più ristretta cerchia di Liliana e le persone più vicine a Liliana Resinovich sono da sempre attenzionate da media”.

E ancora: “Quella scena non ha impronte sui sacchi, sulla bottiglietta, senza dna, senza un movente e senza senso per quanto riguarda un suicidio”. Sulla chiave mancante: “Quel mazzo di chiavi potrebbe averlo perso in una colluttazione, visto che c’è stata, ci sarebbe stata altrove visto che Liliana in quel boschetto ci è andata non con le sue gambe, ma successivamente”. Il generale Garofalo, però dissente: “Sotto le scarpe di Liliana Resinovich vi erano tracce compatibili con quel boschetto”.