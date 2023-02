Liliana Resinovich e il giallo della morte/ L’ultimo messaggio a Claudio Sterpin…

È trascorso oltre un anno dalla scomparsa e dalla morte di Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita in un parco di Trieste e sul cui decesso sono ancora in corso indagini. Secondo la consulenza medico legale disposta dalla Procura, la donna si sarebbe tolta la vita soffocandosi con dei sacchetti in testa, dopo aver infilato le gambe in due sacchi grandi per la spazzatura, e il decesso sarebbe intervenuto entro le 48-60 ore precedenti il rinvenimento del corpo (avvenuto il 5 gennaio 2022).

La tesi del suicidio non ha mai convinto la famiglia, su tutti il fratello, Sergio Resinovich, e l’amico “speciale” Claudio Sterpin. Quest’ultimo, sedicente amante di Liliana Resinovich, ha sempre detto che tra loro vi fosse una relazione sentimentale ormai prossima a una svolta: a ridosso della sparizione, secondo Sterpin, Liliana Resinovich sarebbe stata in procinto di lasciare il marito, Sebastiano Visintin, per avviare con lui una convivenza alla luce del sole dopo aver maturato la scelta di concludere un matrimonio lungo decenni. Quarto Grado torna sul giallo di Trieste e riporta a galla l’ultimo messaggio che la 63enne mandò a Claudio Sterpin poche ore prima dell’inizio di un mistero che, ancora oggi, appare senza soluzione. “Lilly non si è suicidata“: è la convinzione dell’amico speciale di Liliana Resinovich, ribadita in ogni sede televisiva dall’immediatezza della sua scomparsa. È stato davvero un omicidio?

L’ultimo messaggio di Liliana Resinovich prima della scomparsa: “Pensando a domani…”

Da quando Liliana Resinovich è scomparsa, il 14 dicembre 2021, Claudio Sterpin insiste su un punto: “È morta quel giorno“. Secondo l’amico “speciale” della 63enne, il decesso non può essere avvenuto, come invece sostiene la consulenza medico legale in mano alla Procura, entro i 3 giorni precedenti il ritrovamento del cadavere. Se fosse vero questo scenario, sottilineano il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, e Claudio Sterpin, la donna avrebbe dovuto vagare senza meta, o restare in un luogo nascosto per settimane, a cavallo tra le festività di Natale e Capodanno, senza farsi sentire e, soprattutto, senza essere notata quando il suo caso era ormai sulla bocca di tutta Italia.

Tra le carte dell’inchiesta sulla sparizione di Liliana Resinovich ci sarebbe anche un messaggio, l’ultimo, che la 63enne avrebbe inviato a Claudio Sterpin il giorno prima di scomparire misteriosamente. Si tratterebbe di un sms datato 13 dicembre 2021: “Alle 12:56 – ha raccontato l’uomo a Quarto Grado – lei mi ha scritto ‘In relax pensando a domani AM’“. Le iniziali “AM”, secondo la lettura del testo avanzata da Claudio Sterpin, sarebbero abbreviazioni delle parole “amore mio” che nel loro rapporto, a detta dell’uomo, sarebbero state frequenti. Con quel messaggio, Liliana Resinovich avrebbe fatto riferimento al presunto appuntamento tra i due fissato per l’indomani, il 14 dicembre 2021, giorno in cui di lei, invece, si sarebbero perse le tracce fino al tragico epilogo.











