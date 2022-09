Liliana Resinovich e il giallo delle ricerche online/ Il marito “Mi aveva detto che…”

Quella di Liliana Resinovich è una morte che ha ancora tante domande senza risposta. Le vuole il marito Sebastiano Visintin, secondo cui la moglie non si è suicidata. Oggi si è collegato con Ore 14 in diretta dalla loro camera da letto, mostrando alcune delle tante foto della moglie Lilly. “Quello che è successo quella mattina non lo so, lo sa solo lei. Io sono uscito, l’ho salutata e sono andata avanti, poi non l’ho vista più”, ha raccontato. Inoltre, ha confermato che le chiavi di Liliana non sono mai state trovate.

Quando la criminologa Roberta Bruzzone gli ha chiesto se dunque manca un mazzo di chiavi all’appello, Sebastiano Visintin ha risposto in maniera piccata: “Guardi, io a lei non devo giustificare niente. L’ho detto anche prima, le chiavi che aveva la polizia erano quelle di riserva. Poi la polizia mi ha aiutato a cambiare la serratura”. Sollecitato sulla realtà diversa che emerge dalle dichiarazioni altrui, il marito di Liliana Resinovich ha risposto: “Io chiedo solo questo, una prova, una registrazione, un video con questo Claudio Sterpin”.

Sebastiano Visintin “Io non devo dimostrare nulla…”

“È lui che sta dicendo queste cose qua, abbia pazienza. Chiedo che una persona venga qua e mi dica cosa ha detto Liliana. Sono illazioni di queste persone, parenti, quest’associazione… Io ero sempre stato odiato dalla famiglia”, ha sbottato Sebastiano Visintin. Candida Morvillo a Ore 14 è allora intervenuta spiegando che la moglie, Liliana Resinovich, in Rete ha cercato informazioni su come divorziare, anche senza avvocato, e un appartamento in affitto di 40-60 mq a Trieste.

Inoltre, le telefonate a Claudio Sterpin erano il doppio rispetto a quelle fatte al marito. “Questo dimostra la pressione che lui faceva su Liliana. Le ricerche? Ero a conoscenza di questo. Liliana non aveva bisogno di cercare un avvocato senza pagare, perché avevamo i soldi. Lei mi aveva detto che una sua amica voleva divorziare e non sapeva come perché non aveva soldi. Testimoniare? Io non devo dimostrare niente, ma so chi è questa persona”, la replica di Sebastiano Visintin. Quindi, ha spiegato di non sapere perché la moglie si sia tolta la fede quella mattina. Infine, un’altra stoccata a Claudio Sterpin: “Non credo al signor Claudio, ha preso per il culo tutti quanti, per motivi suoi, per nascondere qualcosa. Ha infangato Liliana, per questo mi arrabbio. Mi potete dire quello che volete. Quando la Procura dirà che sono colpevole, non me ne frega niente, io non ho fatto niente a Liliana. Questo signore ha tante cose da nascondere. Ha preso in giro il fratello, la cugina…”.

