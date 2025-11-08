Il punto sul giallo di Liliana Resinovich a Quarto Grado: il focus è sulla coppia fra Lilli e Sebastiano, era una coppia aperta? Capiamolo

Quarto Grado è tornato sul caso di Liliana Resinovich e, fra gli argomenti di discussione, vi è stato in particolare il fatto che la coppia Lilli-Sebastiano Visintin fosse una coppia aperta.

Le prime parole sono state del generale Garofano, ex consulente proprio di Visintin, che ha precisato: “Erano una coppia suggestiva, avevano una vita aperta, avevano amicizie di cui non si occupavano più di tanto rispetto a un rapporto molto forte; sembra che sia Sebastiano che Lilli vivessero questa vita parallela, una di libertà: frequentavano le persone senza preoccuparsi”.

“Una coppia aperta, apertissima? Direi di sì, ma questo è emerso dalle sit. Toglie il movente della gelosia? Bisogna indagare, ma non abbiamo questi atti che ci illuminano su un ipotetico movente mosso dalla gelosia; potrebbe essere uno dei moventi, ma non mi sembra che Sebastiano abbia un’attitudine a reagire” (dice riferendosi a un’eventuale reazione violenta dell’indagato, ndr), “sia per il suo stato fisico sia per questa mentalità nel rapportarsi con Liliana e viceversa”.

Claudio Sterpin, in collegamento, la pensa però diversamente: “Sebastiano andava con chi voleva, aveva donnine in Austria e un paio di donnine di cui ho sentito parlare a Trieste – parole da cui ovviamente prendiamo le distanze – mentre la persona che andava con Lilli era Claudio, punto e basta, e io su questo mi batterò fino alla morte”.

E ancora: “Se Liliana Resinovich fosse stata aperta come Sebastiano nei suoi rapporti di coppia, Claudio ci sarebbe uscito già qualche decennio fa. Lui si dimentica di dire come il suo matrimonio fosse stra finito da diversi anni, continuava la sua vita di uomo libero”. E ancora: “Lilli pensava a Claudio e a nessun altro, questo dovrebbe metterselo in testa Sebastiano, ma io sono convinto che lo sa: recita benissimo. Non esiste che Lilli fosse stata la mezza coppia, non esiste, altrimenti non saremmo qui a parlarne; io ne sarei uscito decenni prima se avessi saputo che Lilli aveva una tendenza di quel tipo”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO: “IL NOSTRO AMORE ERA UNICO”

Ma cosa racconta invece, a riguardo, Sebastiano Visintin? Parlando con Quarto Grado ha precisato: “Lo dico sempre: aver vissuto trentadue anni con Liliana… lo auguro a tutti gli uomini e le donne di passare trentadue anni come li abbiamo passati noi. Noi avevamo amicizie – ha aggiunto – tante, tantissime, ma non eravamo una coppia libera, non c’erano cose che si mettevano tra di noi, eravamo lupi solitari per conto nostro; ci incontravamo con i familiari a compleanni, Pasqua e Natale, poi null’altro. Noi eravamo in simbiosi, in sintonia, una coppia ideale”.

Squitieri, avvocato di Sterpin, ha invece voluto sottolineare che: “Non dobbiamo beatificare nessuno, ma raccontare un’affinità emotiva della povera Lilli nei confronti di altre persone mi sembra surreale”.

“L’unico vero rapporto è solo ed esclusivamente con Claudio, e lo comprovano diversi elementi, come i seicento messaggi depositati in atti, ma anche il fatto che Sebastiano mal digerisse che tutti i martedì Lilli si recasse a casa dello Sterpin… d’altro canto, che la coppia Sebastiano-Liliana fosse una coppia che godesse di un ampio margine di autonomia, sono tantissimi gli elementi che ce lo dicono e lo suffragano, a cominciare dal racconto di Jasmine, l’albergatrice che indica momenti di flessione in questo rapporto, a dispetto di questo rapporto idilliaco che ci ha sempre descritto Visintin”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN VS TITOLARE NEGOZIO WIND

Claudio Sterpin, nel corso della chiacchierata, ha poi parlato della commessa della Wind di Trieste, che ha raccontato di aver visto lo stesso maratoneta in altre occasioni: “Ha detto una grande bufala, è una bugiarda; io non sono mai entrato in quel negozio prima del mezzogiorno del 14 dicembre 2021, per la primissima volta, e ripeto che ho trovato una signorina di venticinque anni, moretta, con il caschetto nero”.

“Le ho chiesto se avesse visto Lilli e lei mi ha detto che aveva aperto il negozio ma non l’aveva vista, mentre settimane prima era andata da sola per cambiare il suo profilo telefonico”. E ancora: “Ho già detto che sporgerò querela nei confronti della signora della Wind perché voglio andare in fondo: a me del bugiardo non lo dà nessuno, lei è una bugiarda e glielo dico in diretta”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO SU INDAGINE E CLAUDIO STERPIN

Sebastiano ha invece parlato dell’indagine nei suoi confronti: “Essere indagato non mi crea assolutamente un problema, non sono accusato di niente; ma elementi e persone che puoi identificare sul luogo del delitto non ce ne sono. Io sono sereno e tranquillo, non ho niente da nascondere, non ho alcuna responsabilità per quello che è successo”.

“Claudio, secondo me, ha frainteso il modo di fare di Liliana Resinovich, così sorridente e amicale: è stato un po’ travisato; lui aveva perso la moglie, l’età… aveva bisogno più di una badante che di una compagna: che prospettive poteva dare a Liliana? Uno può anche vivere centoventi anni, ma all’età sua… credimi, la storia di Liliana è una sua illusione mentale. Se anche fosse vero, conoscendo Liliana, a tutto questo non credo assolutamente”.

“Qual è quindi lo scopo di Claudio? Non lo so, per me è una vergogna, una cosa orribile… pensate a me che ho perso la moglie e vedo che uno dice che è l’amante”. Infine, un simpatico siparietto fra Sterpin e Carmelo Abbate, con il triestino che invita il giornalista a chiedere lumi alla “zia”: “La zia di tutti noi sa tutti i nostri peccatucci. La zia è solo un modo di dire triestino: la zia è quella che a Trieste sa sempre tutto, e interessa soprattutto Carmelo, perché non tanto tempo fa diceva a tutti di andare a citofonare a me per avere notizie. Dite a Carmelo che avanzo una birra”.