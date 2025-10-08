A Chi l'ha visto si parlerà questa sera di Liliana Resinovich e della GoPro di Sebastiano Visintin, sequestrata dopo mese: cosa attenderci

Si torna sul giallo di Liliana Resinovich questa sera a Chi l’ha visto?, programma cult di Rai Tre. Il talk condotto da Federica Sciarelli aggiornerà sulle ultime novità legate alla vicenda della povera donna trovata senza vita nei boschetti delle Fragole, a Trieste, nel gennaio del 2022, dopo una sparizione datata 14 dicembre 2021.

Dopo anni di indagine trattando il caso come suicidio, alla fine è stato iscritto sul registro degli indagati Sebastiano Visintin, accusato di omicidio volontario. Secondo chi indaga, il marito l’avrebbe prima picchiata, dopodiché l’avrebbe soffocata da dietro, inscenando poi un suicidio. Accuse che l’uomo ha sempre rimandato al mittente, nonostante da più parti gli puntino il dito contro, a cominciare da Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovich, secondo cui il matrimonio fra Lilli e Sebastiano era finito da tempo.

Anche Sergio Resinovich – il fratello – si dice certo che il marito nasconda qualcosa, e insieme a lui Silvia Radin, cugina della vittima, ieri in lacrime su La7, a Ignoto X, nel ricordare come la cugina sia stata malmenata prima di morire.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO E LA MANCANZA DELLA PISTOLA FUMANTE

Fino a ora, però, non sembrerebbero essere emersi chiari indizi che collocano prima di tutto Sebastiano Visintin sulla scena del crimine e, secondariamente, che fanno pensare a un suo coinvolgimento. Ma chissà che la svolta non possa arrivare dalla GoPro del marito di Liliana Resinovich, che gli inquirenti hanno sequestrato negli scorsi giorni dopo una nuova, ennesima perquisizione nella sua abitazione.

La fotocamera digitale era già stata consegnata dall’uomo agli investigatori, ma ora l’hanno richiesta per cercare di capire come mai il marito della vittima abbia formattato la schedina dello stesso dispositivo elettronico proprio nel giorno in cui il Gip ha deciso di indagarlo per omicidio: sono collegati i due episodi?

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO INTERVISTATO DA CHI L’HA VISTO?

Anche in questo caso Sebastiano Visintin rimanda tutto al mittente, sottolineando che – essendo solito fare migliaia di foto – formattava le schedine di modo da pulirle quando erano piene e poter fare nuovi scatti e nuovi video. Lo stesso ricorda, inoltre, come gli investigatori abbiano già avuto in mano tutte le sue macchine fotografiche e i suoi smartphone; di conseguenza, essendo nelle sue disponibilità, poteva farci ciò che voleva.

È probabile che Chi l’ha visto? abbia intervistato proprio Sebastiano, visto che, da un’immagine pubblicata sui social del programma di Rai Tre, si vede proprio il marito di Liliana Resinovich mentre sembrerebbe parlare con un giornalista. Vedremo quindi quello che succederà questa sera e se magari Sebastiano fornirà qualche aggiornamento su questo giallo, che il prossimo mese di dicembre compirà purtroppo quattro anni: 48 lunghi mesi senza Liliana Resinovich, e non è ancora ben chiaro come sia morta e chi l’abbia uccisa.