Liliana Resinovich, i dubbi della famiglia sulle ultime immagini/ “Scomparsa dopo aver gettato l’immondizia”

Liliana Resinovich è scomparsa subito dopo aver gettato l’immondizia, minuziosamente differenziata negli appositi cassonetti, la mattina del 14 dicembre 2021? La domanda dei familiari prende corpo dopo l’analisi del video che riprende la 63enne fuori casa poco prima che inizi un giallo lungo oltre 2 anni. Chi l’ha visto? ha mostrato nuovamente il filmato in cui si vede Liliana Resinovich sistemare la spazzatura nei diversi contenitori, alle 8:43, prima di imboccare via San Cilino e sparire per sempre. Circa 2 minuti dopo, però, passa dalla stessa strada, lungo la stessa direzione, anche l’amica e vicina di casa Gabriella. Quest’ultima avrebbe imboccato via San Cilino a passo sostenuto e, ammesso che Liliana Resinovich è stata vista per l’ultima volta da una fruttivendola della zona, avrebbe dovuto raggiungerla.

Secondo i parenti, la 63enne era già scomparsa: è salita sull’auto di qualcuno e per questo l’amica non l’ha mai intravista né raggiunta? Il fratello della vittima, Sergio Resinovich, la stessa Gabriella e l’avvocato Nicodemo Gentile ritengono che la donna ripresa alle 8:50 dalla telecamera di un autobus mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali non sia Liliana Resinovich, come invece sostiene la Procura di Trieste.

Liliana Resinovich, 2 minuti potrebbero cambiare tutto

Appena 2 minuti e la ricostruzione della scomparsa di Liliana Resinovich potrebbe cambiare radicalmente. L’amica Gabriella avrebbe dovuto vederla e raggiungerla lungo via San Cilino se realmente la 63enne fosse sparita dopo essere stata immortalata, alle 8:50, in piazzale Gioberti attraversare la strada. Quest’ultimo passaggio, ripreso dalla telecamera di un autobus, è quello che per la Procura sarebbe l’ultimo frammento del percorso di Liliana Resinovich prima di sparire. Ma i conti, per la famiglia, non tornano. Anzitutto per il fratello Sergio che, dopo aver riconosciuto sua sorella nella donna che getta l’immondizia, continua a sostenere che la persona ripresa nel frame registrato in piazzale Gioberti non sarebbe lei.

L’amica Gabriella l’avrebbe mancata per una manciata di minuti: “Io quella mattina esco alle 8:41 con la mia applicazione fitness, scendo e vado a fare il mio percorso fino a centro città. Lei va fuori prima di me e lo scopriamo dalle telecamere, infatti io sono 2 minuti dietro di lei. Io cammino più veloce, faccio una camminata sportiva e recupero su Lilly che si ferma quasi un minuto per gettare l’immondizia (…). Ero proprio dietro a lei, l’avrei vista o salutata“.













