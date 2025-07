Liliana Resinovich, il consulente del fratello porta nuovi elementi per provare che fu omicidio, il legale del marito: "Non ci sono prove contro Visentin"

Quarto Grado torna sul caso di Liliana Resinovich per analizzare le tracce che potrebbero confermare la tesi della famiglia della vittima, che da sempre sostiene che la donna sia stata uccisa e poi trasportata nel boschetto, confrontandole con quelle presentate invece dai legali di Sebastiano Visentin che continuano invece a dichiarare che ci siano gli elementi per dimostrare che si sia trattato di un suicidio.

A rilanciare quest’ultima teoria, secondo quanto anticipato dall’avvocato Paolo Bevilaqua, ci sarebbe non solo il fatto che, ad oggi, non sono state trovate prove sufficienti per incastrare effettivamente il marito di Liliana, ma anche gli oggetti trovati a casa, la fede e i telefonini che fanno pensare ad un gesto volontario. Tuttavia, il consulente nominato da Sergio Resinovich ha sottolineato come, dalle perizie scientifiche, risulti una chiara evidenza di segni, come la frattura alla vertebra, trovata in sede di autopsia ma presente già da prima, siano attribuibili all’intervento di un’altra persona.

Liliana Resinovich, il consulente del fratello: “Non è suicidio, non ci sono le impronte della vittima sui sacchetti che aveva in testa”

Il consulente dalla famiglia di Liliana Resinovich, professore Vittorio Fineschi, non ha dubbi sulla tesi dell’omicidio compiuto dal marito Visintin, e la sua tesi, come ha dichiarato al Quotidiano Nazionale, sarebbe confermata non solo da elementi che indicano chiaramente segni di manipolazione sul corpo, avvenuti prima dell’autopsia come la micro frattura della vertebra, ma anche con le perizie effettuate sul cadavere che indicano chiaramente che il corpo non è rimasto per 22 giorni nel boschetto dove è stato rinvenuto, ma è stato portato lì successivamente al delitto.

Altro dubbio è sulla modalità del decesso, che dovrebbe escludere del tutto il suicidio in quanto Fineschi dichiara: “In quarant’anni di autopsie e 4mila casi, è la prima volta che vedo una persona suicidarsi con due sacchetti in testa, oltretutto che non presentano impronte della vittima“. Il legale di Sergio Resinovich aveva richiesto una terza perizia d’ufficio, che però è stata negata dalla Procura. Si procederà però ad un nuovo incidente probatorio, nel corso del quale si analizzeranno reperti ancora non considerati, come il cordino trovato intorno al collo e gli abiti che indossava al momento del ritrovamento.