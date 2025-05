Mentre si attende di capire se la gip Flavia Mangiante disporrà l’incidente probatorio che potrebbe portare a importanti novità sull’omicidio di Liliana Resinovich e sulla presunta responsabilità del marito Sebastiano Visintin, il fratello della vittima – Sergio Resinovich – ha deciso di esporsi un’altra volta pubblicamente con un’intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui ha messo in fila tutte le (purtroppo poche) certezze che ha sull’intricata vicenda, lanciandosi anche in un paio di suggestive supposizioni: il punto fermo per Sergio, però, resta sempre e comunque che per lui l’assassino di Liliana Resinovich altri non è se non il marito Sebastiano, abbracciando pienamente le ipotesi da sempre mosse dall’amante Claudio, eventuale protagonista dell’incidente probatorio.

Partendo dal principio, il fratello di Liliana Resinovich ricorda che il giorno della sparizione – il 14 dicembre del 2021 – iniziò a insospettirsi quando la sorella non rispose a un messaggio che le aveva inviato in mattinata: “Ho chiamato – ricorda – il mio ex cognato”, che, dopo aver spiegato di non averla sentita, di non sapere dove fosse e che aveva lasciato “i telefoni a casa”, promise – su insistenza dello stesso Sergio – di sporgere denuncia; mentre, dopo qualche giorno, conobbe Claudio Sterpin, con il quale parlò “per quattro ore” e si convinse – anche grazie al fatto che “conosceva particolari intimi di me e dei miei familiari (…) che non sapeva neanche il mio ex cognato” – della veridicità delle sue parole.

Passarono un altro paio di giorni e i dubbi del fratello di Liliana Resinovich si fecero più intensi e chiari quando esortò Visintin ad andarla “a cercare”, ottenendo come risposta un semplice “aspettiamo“, che poi ripeté anche il giorno dopo, quando Sergio propose di “appendere in giro le fotografie”; senza dimenticare che in quegli stessi giorni la figlia di Sergio decise di contattare Chi l’ha visto? e, dopo averlo detto a Sebastiano – racconta a Vanity Fair il fratello di Liliana Resinovich – “si è arrabbiato“: quel giorno i due smisero di avere ogni tipo di contatto e sostiene di aver “cristallizzato i miei sospetti”.

Il fratello di Liliana Resinovich: “Sebastiano Visintin non voleva perdere il suo controllo economico e sentimentale sulla moglie”

Nel frattempo, il corpo della povera Liliana Resinovich venne trovato in quel boschetto alle porte di Trieste e la procura provò a far chiudere il caso come suicidio, precisando che “era morta al massimo 48 ore prima del ritrovamento” e che non era importante sapere dove fosse stata tra il 14 dicembre e la data della morte, dato che sul corpo non c’erano “segni di costrizioni o prigionia” differenti da quelli che si sarebbe cagionata “sbattendo il viso su qualche albero”: quando vide le foto, però, Sergio ricorda di aver “capito” che la sorella era stata picchiata e da qui partì il ricorso contro l’archiviazione, al quale si accodò anche Visintin.

Insomma, secondo il fratello di Liliana Resinovich, l’intero fascicolo verterebbe attorno al marito Sebastiano, spiegando a Vanity Fair che “lui [aveva] un carattere molto più forte di lei”, grazie al quale la teneva “soggiogata”: secondo Sergio, il marito capì che “voleva lasciarlo” e, temendo di “perdere il suo controllo su di lei, sia economico [che] sentimentale”, diede in escandescenze uccidendola; mentre l’ultimo auspicio è che ora la giustizia possa fare il suo corso, restituendo alla famiglia la verità su quanto accaduto.