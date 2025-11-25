Morte Liliana Resinovich, cala il silenzio sul giallo dei sacchi neri chiesti al pizzaiolo. Sebastian Visintin rivela di aver provato a consegnare audio

LILIANA RESINOVICH, SILENZIO SUI SACCHI NERI

È calato il silenzio sul giallo dei sacchi neri da parte della Procura di Trieste, ma non da parte di Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich. Dopo le rivelazioni di Alfonso Buonocore, ex titolare di una pizzeria, secondo cui prima di sparire Lilly si era recata da lui chiedendogli due sacchi neri e pregandolo di non riferire a nessuno tale circostanza, il vedovo si dice sconvolto e al tempo stesso incredulo dal fatto che, a quattro anni dalla scomparsa della moglie, ci siano persone che fanno nuove rivelazioni.

"Liliana Resinovich mi chiese due sacchi della spazzatura"/ Cosa non torna nelle parole del nuovo testimone

“Perché hanno atteso così tanto tempo per farsi avanti?”, si chiede Visintin. Se fosse vero, non saprebbe darsi spiegazioni. Ma gli inquirenti restano in silenzio. Infatti, la procuratrice Patrizia Castaldini ha dichiarato al Piccolo che “non c’è nulla che vi possa dire” e di non poter riferire nulla, essendoci un’indagine in corso.

Liliana Resinovich, Sebastiano choc: “Ho pensato al suicidio più volte”/ Claudio: “Ma se stava brindando?”

Ieri Visintin è andato in Questura per provare a consegnare l’audio della testimonianza dell’ex pizzaiolo, che conserva nel suo cellulare, seguendo il consiglio dei suoi legali. “Ma, dopo una lunga attesa, non sono riuscito a farmi ascoltare e a consegnare la registrazione originale”. E quindi se n’è andato.

Per quanto riguarda i sacchi neri, il quotidiano segnala che non ne sono stati trovati simili a casa di Resinovich e Visintin, mentre nella cucina della pizzeria sono stati trovati sacchi simili a quelli rinvenuti sul capo di Lilly.

Liliana Resinovich a Quarto Grado/ Dove era Sebastiano Visintin mentre la moglie spariva?

I DUBBI DELLA FAMIGLIA DI LILLY

La famiglia di quest’ultima resta scettica. “Ogni volta che c’è una novità un po’ importante, poi c’è sempre qualcuno o qualcosa che in qualche modo tenta di rovesciare la situazione. È una cosa strana, anomala, che fa pensare a una costruzione”, ha dichiarato l’avvocato Federica Obizzi, che assiste la nipote di Liliana Resinovich. Anche il legale si chiede perché tali rivelazioni siano state fatte a distanza di molto tempo e perché non siano state comunicate in Questura o in Procura.

A tal riguardo, Buonocore ha precisato al Piccolo il motivo: “Un amico carabiniere, informalmente, mi consigliò di farmi gli affari miei e di starmene fuori da questa storia”.

Il Piccolo si chiede se anche a lui verrà prelevato il DNA per la comparazione con la traccia genetica maschile individuata sul cordino che era sul collo di Liliana Resinovich.