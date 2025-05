A Storie Italiane si torna sul giallo di Liliana Resinovich, la donna uccisa il 14 dicembre del 2021. Negli ultimi giorni il nuovo colpo di scena con il tecnico che in sede di autopsia potrebbe aver causato lui la lesione alla vertebra della donna, come dichiarato dallo stesso. Un nuovo colpo di scena che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola e la certezza dell’omicidio potrebbe quindi decadere.

In collegamento con Storie Italiane vi era la dottoressa Sara Capoccitti, colei che ha eseguito una perizia invece sui famosi video delle telecamere di sorveglianza che ritraggono Liliana Resinovich il 14 dicembre di quattro anni fa, mentre esce di casa per portare la spazzatura. Secondo la Capoccitti non è cosa rara effettuare delle lesioni durante le perizie: “Durante le perizie si possono verificare dei danneggiamenti e di solito lo si fa presente nei verbali. Io non conosco i verbali quindi non so come mai questo evento non sia stato citato. Non cambia comunque l’ipotesi del fatto che Liliana Resinovich non si sia suicidata”.

Quindi ribadisce: “Ciò che ha relazionato il preparatore anatomico non contrasta ciò che ha descritto la Cattaneo, quindi non vedo incongruenze, il problema è la tempistica: averlo dichiarato ora… forse non si è accorto dell’attenzione mediatica”. Certo è che la vicenda della frattura della vertebra di Liliana Resinovich dovrà essere approfondita nelle prossime settimane, di conseguenza non è da escludere una nuova perizia, la terza da quattro anni a questa parte, che forse possa fare finalmente chiarezza.

Tra l’altro una “super perizia” è quello che da tempo chiedono Sebastiano Visintin e i suoi legali di conseguenza la vicenda della vertebra potrebbe essere l’assist perfetto per appunto chiedere alla procura un nuovo esame sul cadavere della povera Lily. La verità di quanto accaduto alla fine di dicembre del 2021 verrà mai a galla? Per molti addetti ai lavori la risposta è negativa, ma nel contempo famigliari e amici restano fiduciosi.