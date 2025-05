Si susseguono rapidissime le notizie sulla morte di Liliana Resinovich e – forse soprattutto – quelle relative all’indagine che da diversi mesi a questa parte sta approfondendo l’ipotetico ruolo del marito della vittima, Sebastiano Visintin, nell’omicidio: attualmente risulta essere proprio lui l’unico indagato, con la Procura che sembra avere le idee perfettamente chiare (anche se, ad ora, non conosciamo gli effettivi elementi a supporto della tesi), sostenendo che Liliana Resinovich sarebbe stata aggredita il giorno stesso della scomparsa – ovvero il 14 dicembre 2022 –, picchiata e poi strangolata nel boschetto in cui è stata ritrovata il 5 gennaio successivo; tutto, appunto, ad opera del marito Sebastiano Visintin.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Uccisa da più persone, quel bosco era una trappola pericolosa”

Quest’ultimo, intercettato ieri da Storie Italiane, si è limitato a precisare che “non sono preoccupato perché non ho niente a che fare con la scomparsa di Liliana”, sostenendo che, seppure le parole della Procura siano “pesanti [e] vadano affrontate, io sono tranquillo” e in attesa che “lavorino gli avvocati per trovare un equilibrio con la Procura”: insomma, il marito di Liliana Resinovich continua a professarsi completamente innocente; mentre resta fermo che non sia sparito da Trieste – come si diceva un paio di giorni fa –, ma preferisca (e lo spiega) che a parlare siano gli avvocati, facendosi da parte in attesa della verità.

Liliana Resinovich: sequestrati altri coltelli a Sebastiano/ PM valuto incidente probatorio su Sterpin

Il fratello di Liliana Resinovich: “Spero che Sebastiano abbia ora il coraggio di confessare cos’ha fatto”

Parole, queste ultime, ripetute anche una seconda volta al rientro a casa dopo un non meglio precisato incontro in Procura, con il marito di Liliana Resinovich che – nuovamente raggiunto da Storie Italiane e dai colleghi di Pomeriggio 5 – ha aggiunto di essere “devastato” dagli ultimi sviluppi e dal “dramma che sto vivendo da tre anni e mezzo”, ribadendo ancora che “non ho niente a che fare con la morte di Liliana” e confessando anche il suo timore che “le risposte [sulla morte] non le avremo mai”, pur dicendosi “disponibile” ad affrontare un eventuale processo; mentre, incalzato sulle recenti dichiarazioni di Claudio Sterpin – presunto amante di Liliana Resinovich – si è limitato a dire che “ognuno è libero di pensare quello che vuole” e che non ha intenzione di commentare ulteriormente.

Liliana Resinovich, il fratello: "Visintin la soggiogava"/ "Sapeva di Sterpin e non voleva essere lasciato"

Dal canto suo, invece, il fratello di Liliana Resinovich, raggiunto da Pomeriggio 5, ha attaccato nuovamente Sebastiano, auspicando che in “un rigurgito di dignità” – dopo averlo definito “un pagliaccio che racconta le sue storielle” – decida di “rendersi conto di quello che ha fatto o ha fatto fare ad altri e abbia il coraggio di dire quello che è successo”: dal canto suo, ripete di essere certo che “lui sappia quello che è successo”, perché, altrimenti, “se fosse stato come decantava all’inizio, della relazione perfetta tra loro, non succedeva niente”; sostenendo che “si è comportato molto male nei suoi confronti” quando ha appreso che avrebbe voluto “cambiare vita”.