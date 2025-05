Eros, l’autotrasportatore che aveva soccorso Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è stato ospite stamane in collegamento con Mattino Cinque News. La figura di Eros è abbastanza importante in quanto fu mandata dall’albergatrice Jasmine, ex amica di Sebastiano e oggi grande accusatrice del marito di Liliana Resinovich, ad aiutare Sebastiano che aveva bisogno di una mano in quanto l’auto del figlio era rimasta bloccata in un fossato. A riguardo Federica Panicucci sottolinea come l’incidente sia stato un po’ sospetto, visto che le celle telefoniche del figlio sembrerebbero indicare altro.

Liliana Resinovich: cos'ha fatto Sebastiano il 30 dicembre?/ L'amico apicoltore: "Ecco perché gli telefonai"

“Ho ricevuto questa chiamata – racconta Eros, l’autotrasportatore – e sono partito con dei cavi della batteria, mi sembrava ci fosse un problema elettrico. Era l’ora di pranzo, ho detto a mio figlio di venire con me visto che era ad un km da casa mia. Ho preso i cavi, siamo giunti sul luogo indicato da Jasmina e lì ho visto un’auto ferma in un punto un po’ particolare, in discesa, in curva, sotto un passo”.

Liliana Resinovich, tecnico dell'obitorio/ "Forse ho causato io la frattura della vertebra": cosa succede ora

“Io ho pensato fosse lui perchè non lo conoscevo, mi aveva dato solo indicazioni Jasmina. Quando sono arrivato mi sono girato con l’auto per mettermi davanti da lui, poi sono sceso e quando sono andato a verificare che vi fosse qualcosa che non andava, l’auto era già in moto”.

LILIANA RESINOVICH, EROS: “QUANDO SONO ARRIVATO SEBASTIANO…”

Quindi ha continuato: “Poi gli ho chiesto se fosse tutto posto e lui, un po’ scocciato, mi ha detto tutto a posto, ora chiamo Jasmina e dico che era tutto ok, a quel punto io e mio figlio siamo tornati a casa. Mi ha stupito questa cosa, io sono venuto a darti aiuto ma almeno dirmi ciao, scusa e grazie. Può essere che l’auto sia partita da sola però…”.

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin choc/ "Un video dimostrerebbe che non è mai uscita viva di casa!"

A Mattino 5 News fanno notare che Sebastiano dice di essere stato aiutato dall’autotrasportatore con la corda, ma il racconto di Eros è completamente diverso, un altro quindi dei tanti misteri della vicenda riguardante Liliana Resinovich. Il talk condotto da Federica Panicucci fa notare anche un’altra stranezza, quella dell’amico apicoltore di Sebastiano Visintin, che racconta di aver forse incontrato il 30 dicembre del 2021, quindi sedici giorni l’omicidio della moglie.

LILIANA RESINOVICH E IL “GIALLO” DELL’APICOLTORE

In realtà le parole dello stesso apicoltore sembrano discordanti rispetto a quanto aveva raccontato in un’altra intervista, di conseguenza risentito nuovamente da Mattino Cinque News ha raccontato: “Sebastiano è venuto qui un giorno… era il 30 dicembre 2021? Mi chiedete cose di tre anni fa, potrei essermi confuso certo, è logico, ma io avevo già espresso questa data con riserva”.

Secondo Marco Oliva, noto giornalista esperto di cronaca nera, presente in studio a Mattino Cinque News: “Si potrebbe capire dalle celle telefoniche dove si trovava l’apicoltore, se noi vogliamo toglierci il dubbio, questo elemento può essere utile per la sua memoria, questa cosa potrebbe direttamente collocarlo. In ogni caso Sebastiano era lì (è collocato dalle celle ndr), e se non era lì per incontrare l’apicoltore era lì per qualche altro motivo”. Ricordiamo che l’apicoltore non è assolutamente indagato.