Il caso di Liliana Resinovich si è concentrato negli ultimi giorni sul “vertebra gate”. Il tutto è scoppiato dopo che il preparatore anatomico Giacomo Molinari, colui che ha partecipato l’11 gennaio del 2022 all’autopsia della povera donna uccisa a Trieste, assieme al professore Costantinides, ha ammesso di aver quasi certamente causato la frattura della vertebra T2 durante una manovra eseguita in fase autoptica. Un dettaglio non da poco visto che, se quella frattura fosse stata provocata dal tecnico, verrebbe meno la tesi dell’omicidio, tenendo conto che secondo “l’accusa” quella vertebra testimonierebbe una manovra da dietro, atta a soffocare la donna e quindi ad ucciderla. Ieri Giacomo Molinari ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Chi l’ha visto, in cui ha raccontato la verità.

“E’ molto semplice – racconta – io ho partecipato all’autopsia nel ruolo di preparatore anatomico e per me è finita lì, io lavoravo per la procura in quel momento come freelance praticamente e collaboratore di Constantinides, quindi per me quell’autopsia finiva lì, non ho avuto accesso agli atti, non ho preso parte al processo quindi per me quella cosa finiva lì sinceramente. Per me il lavoro è lavoro… finito il lavoro poi stacco e preferisco non pensare a queste cose”, racconta il tecnico giustificando il fatto di essere stato in “silenzio” per quasi tre anni e mezzo, spiegando di essere stato il possibile responsabile della frattura solo pochi giorni fa.

“Un giorno mi è arrivato su WhatsApp – racconta ancora al talk di Rai Tre – l’articolo del Piccolo del dottor Barisani in cui spiegava che quella frattura a Liliana Resinovich poteva essere stata causata nel maneggiare la salma durante il sopralluogo nel boschetto. Io mi son detto, prima che si scateni il polverone, che quelle fratture noi le facciamo qui quasi quotidianamente, quindi ho pensato di andare in procura a spiegare, e il giorno dopo mi sono trovato sui giornali “il tecnico che ha confessato l’errore”, ma non ho confessato niente ne tanto meno ho fatto l’errore”.

LILIANA RESINOVICH, GIACOMO MOLINARI: “VOLEVO SOLO DARE UNA MANO”

Ha proseguito: “Io sono andato in procura semplicemente a spiegare come si causano queste fratture, semplicemente per essere d’aiuto alle indagini, non sono andato a costituirmi”. Sul fratello di Liliana Resinovich che ha espresso disappunto e che ha deciso di querelare lo stesso Molinari: “Mi dispiace molto – commenta lui – questa storia è stata fraintesa, quella frattura è normale ed è stata fatta per preservare l’integrità finale del corpo che è quello che metto sempre al primo posto”.

“Ho fatto un set di attrezzi appositamente, anche per l’apertura di un torace, ho usato io un coltello corto per un discorso etico, per me era indecoroso vedere le tenaglie, questi coltelli me li affilava Sebastiano? No, no, me li facevo io all’inizio poi adesso ho trovato una ditta che li ha messi in produzione”.

E ancora: “Spero che con la mia testimonianza si possa arrivare di più alla verità, io non volevo offendere nessuno, screditare nessuno, semplicemente ho detto che questo era un dettaglio che poteva essere importante per l’indagine e stop, il giorno dopo ho aperto internet e mi sono visto da tutte le parti e mi ha preso un colpo”.

LILIANA RESINOVICH, GIACOMO MOLINARI: “CREDO CHE CONSTANTINIDES…”

Su Costantinides, colui che ha eseguito la prima autopsia e di cui Molinari è stato il collaboratore: “Parlando da esterno, visto che non sono un medico legale, da un punto di vista umano secondo me… al di là delle sue ipotesi che siano giuste o sbagliate, quando sei un professionista che lavori da decenni in questo campo e qui sei il più rinomato, ed a fine carriera, e concluderla così con questo caos mediatico dove tutti ti danno contro, probabilmente non era il suo sogno, puoi essere forte quanto vuoi ma penso che lui fosse dispiaciuto”.

Il preparatore anatomico ha proseguito, spiegando nel dettaglio come sia avvenuta l’autopsia della povera Liliana Resinovich: “La mia qualifica è operatore tecnico e preparatore anatomico che supporta l’anatomopatologo o il medico legale durante il riscontro diagnostico o l’autopsia legale. Io l’11 gennaio 2022 ero in sala per l’autopsia, che era di tipo medico legale ordinata dalla procura, l’hanno messa sul tavolo autoptico poi sono arrivata io, io l’ho già trovata lì”.

“A quel punto insieme al medico legale si fa l’esame esterno, le foto, i dettagli, e poi si comincia con l’esame e la prima cosa è l’esame della testa, l’encefalo, si mette un rialzo per sollevare la testa, si fanno foto, si controllano traumi e fratture, poi si parte con l’esame del corpo e per poter analizzare tutti i tessuti del collo fino alla lingua e c’è bisogno di iper estendere il collo, la pelle deve essere tesa come un elastico, e per fare questo il sostegno viene spostato dietro le spalle per tenere il petto sollevato e far cadere indietro la testa.

Se avessimo avuto a che fare con un soggetto giovane e atletico bastava poco, se la persona è più anziana, e come nel caso di Liliana Resinovich c’è anche l’osteoporosi, bisogna fare una trazione maggiore e poi c’è una fragilità ossea e basta un niente per provocare queste fratture”.

LILIANA RESINOVICH, GIACOMO MOLINARI: “QUESTE FRATTURE SONO FREQUENTI”

Il tecnico ci tiene a precisare che: “E’ frequente che si possono creare queste fratture in sede autoptica ed è una cosa voluta per un discorso di etica e di rispetto della salma. L’alternativa è quella di fare un taglio lungo sotto il mente e poi il cadavere viene aperto: non provochi alcuna frattura ma il corpo non lo ripresenti più, lo si fa per una questione anche di estetica, si fa un taglio a Y molto basso”.

E ancora: “Io sono andato a procura ma il pm non c’era e allora sono andato in questura, quindi ho parlato con l’ispettore che seguiva il caso, e lui ha riferito dopo al pm, poi tramite pec ho inviato tutto alla procura, ho messo tutto nero su bianco. Non mi aspettavo questo clamore mediatico, pensavo solo di dare una mano, volevo dare un consulto tecnico per il mio ruolo. Non c’entra niente col fatto che Sebastiano sia indagato, non seguo questi gossip, a casa guardo solo Netflix, ho mille altri interessi”.

Quindi conclude: “Io ho basato tutta la mia professione sull’etica e il rispetto della salma, inventandomi degli strumenti apposta e finire sul giornale come uno che fa danni è inconcepibile è proprio l’opposto di ciò che mi prefiggo ogni mattina prima di andare a lavorare”.Il preparatore ha poi fatto vedere il supporto utilizzato messo sotto le spalle di Liliana Resinovich, uno strumento molto rigido e “appuntito”: “Ti lascio immaginare cosa possa fare alle vertebre”.