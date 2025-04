LILIANA RESINOVICH, IL CASO DEL “VIDEO ALIBI”

Se Sebastiano Visintin è finito nel mirino degli inquirenti dopo oltre tre anni dalla morte della moglie Liliana Resinovich, forse è proprio per “colpa” sua. Pare che il video alibi gli si sia ritorto contro. Il vedovo aveva consegnato alla procura un filmato registrato dalla telecamera GoPro della mattina della scomparsa della moglie, perché era fuori città, stava facendo un’escursione sul Carso in sella alla sua bicicletta.

Quel video rappresentava il suo alibi, ma avrebbe avuto un effetto boomerang, al punto tale che potrebbe diventare l’elemento che potrebbe incriminarlo, visto che gli abiti che sono stati sequestrati, potenzialmente compatibili con le tracce degli abiti individuati sul corpo di Liliana Resinovich, sono quelli che indossava in quel momento.

Oltre ai coltelli, sono stati sequestrati, infatti, diversi indumenti, in particolare una felpa gialla e guanti arancioni che Sebastiano Visintin indossava il giorno della scomparsa della moglie.

GLI ESAMI SU INDUMENTI E COLTELLI

Nel filmato si vede un sentiero, poi appare l’uomo con quei guanti e quella felpa. Sul polsino sinistro della maglia di Liliana Resinovich è stata trovata una traccia gialla, di due centimetri circa. I consulenti della procura dovranno chiarire se è una traccia lasciata dalla felpa del marito. Lo stesso verrà fatto con altri indumenti sequestrati, con le comparazioni che riguarderanno anche i sacchi in cui è stato trovato il cadavere. Su un sacco è stata trovata l’impronta di un guanto, quindi le verifiche riguarderanno anche i guanti arancioni.

Ben più complessi dovrebbero rivelarsi gli esami su coltelli e utensili da taglio: stando a quanto riportato da Il Messaggero, solo una parte verrà esaminata e comparata con i segni da taglio individuati alle estremità del cordino sui sacchi di plastica in cui era riposto il capo di Liliana Resinovich. Va precisato che il vedovo è arrotino, quindi molti di quegli utensili potrebbero non essere suoi o essere stati acquistati dopo la morte della moglie. Ma va tenuto anche conto del fatto che una lama può cambiare forma, quando viene arrotata.

LILIANA RESINOVICH, I LEGALI DI SEBASTIANO VISINTIN CHIEDONO PERIZIA

Sebastiano Visintin, intanto, non è rientrato a Trieste. Dopo aver appreso di essere indagato per l’omicidio della moglie, è partito in Austria, senza riferire quando sarebbe tornato. Ma potrebbe tornare se la procura disponesse un nuovo interrogatorio, per ora non ha alcun obbligo di rientrare a casa.

I suoi legali hanno precisato che l’uomo è indagato a piede libero, quindi non è tenuto a restrizioni. “Va ogni weekend per la sua vita privata alle terme, come il giorno prima della scomparsa“, ha dichiarato l’avvocato Alice Bevilacqua a Ore 14. “Non è importante dove vada“, ha aggiunto l’altro legale, Paolo Bevilacqua. I due difensori hanno spiegato che il marito di Lilly “sta male” e hanno implorato i media di “lasciarlo in pace“, perché “è una persona fragile“.

Per quanto riguarda la svolta nel caso di Liliana Resinovich e una sua precedente dichiarazione in cui esprimeva l’auspicio che il suo cliente venisse indagato, l’avvocato Paolo Bevilacqua ha chiarito: “La mia era una provocazione. Non credo che la procura abbia assecondato la mia richiesta, ma una sua ipotesi investigativa, ed è giusto così“. I due legali sono aperti a una super perizia: “Potrebbe chiarire i vari dubbi emersi dalle due consulenze, visto che la prima palesa l’idea suicidarla, mentre l’altra l’omicidio, entrambe sugli stessi elementi, quindi c’è una lettura diversa“.