Liliana Resinovich, cominciate ad Ancona nuove analisi su reperti ma spunta giallo della GoPro di Sebastiano Visintin, perché scheda di risulta formattata

Si è aperta una giornata importante ad Ancona per il caso di Liliana Resinovich, perché all’Istituto di medicina legale sono cominciate le analisi richieste dal gip di Trieste. I periti Paolo Fattorino, Eva Sacchi e Chiara Turchi devono esaminare alcuni reperti raccolti durante le indagini per svolgere analisi di tre tipi: genetiche, merceologiche e dattiloscopiche.

Liliana Resinovich, perizia medico-legale fuori da incidente probatorio/ Cassazione ammette ricorso Visintin

Una scelta non casuale quella dell’istituto di Ancona, perché è una struttura dotata di strumenti specifici per gli esami richiesti. Stando a quanto riportato da Il Gazzettino, si parte dalla giacca ritrovata sul corpo della 63enne. I periti devono cercare tracce di dna e repertare le fibre tessili diverse da quelle che possono essere ricondotte alla giacca.

Liliana Resinovich, impronta sul sacco non è di un guanto/ "Traccia compatibile con i jeans della vittima"

LO SFOGO DELLA CUGINA DI LILIANA RESINOVICH

La cugina di Liliana Resinovich ha fiducia nelle indagini, che potrebbero fare luce sulla sua morte: “Il rispetto per Liliana è cercare la verità, mi meraviglio che lui non insista su questo. Liliana è stata uccisa, brutalmente picchiata e confezionata. Non ho mai sentito dire da lui che vuole capire chi l’ha uccisa, noi lo abbiamo chiesto sempre“, ha detto riferendosi a Sebastiano Visintin.

La donna ha chiesto anche la restituzione del corpo: “Ormai i resti non sono altro che ossa, che la dottoressa Cattaneo ha esaminato. Cosa si vuole fare ancora? Noi vogliamo darle una degna sepoltura, oltre a giustizia. Cosa sta a fare in quel frigorifero a Milano? Scusatemi, ma non posso fare a meno di pensare che lei ora sta lì. La vogliamo a casa, vicino alla sua mamma. Cosa si deve esaminare ancora?“.

Liliana Resinovich/ Sebastiano: “Indaghino anche Claudio e Covalero, serve una nuova perizia”

IL GIALLO DELLA GOPRO DI VISINTIN

Ma la novità del giorno riguarda la GoPro del marito di Lilly, in particolare la scheda di memoria, con i video registrati il giorno della scomparsa, in cui è ripreso lo stesso Sebastiano Visintin mentre va in bici sul Carso: sarebbe stata formattata, cancellando quello che vi era conservato.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, lo avrebbe scoperto la Polizia postale, che avrebbe riferito la circostanza al pm, indicando che la formattazione sarebbe avvenuta la sera del 13 giugno 2023, giorno in cui il gip ha accolto il ricorso contro l’archiviazione del caso, disponendo le nuove indagini sulla morte di Liliana Resinovich. La scomparsa dei video solleva nuovi dubbi sulle immagini.

Una stranezza che non stupisce Sergio Resinovich, fratello di Lilly, il quale dopo aver appreso la notizia l’ha definita una delle molteplici anomalie che riguardano il cognato. Dunque, non ritiene che ciò possa stupirlo, anzi parla di “gioco delle tre carte” da parte del vedovo. Anzi, ha colto l’occasione per esprimere l’auspicio che venga fatta tempestivamente chiarezza sulla morte della sorella.

La vicenda è stata trattata oggi anche da Dentro la notizia, con il programma di Gianluigi Nuzzi che ha mandato in onda le dichiarazioni di Visintin in cui afferma di aver consegnato subito la GoPro agli inquirenti, senza però saper indicare una data.