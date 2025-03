C’è una persona che crede fortemente nella scienza, ma soprattutto nella giustizia e nella verità in merito al caso di Liliana Resinovich, ed è Silvia Radin, cugina della vittima nonché storica “oppositrice” di Sebastiano, il marito di Lilly.

“E’ stata probabilmente uccisa? E’ quello che crediamo dall’inizio e per cui ci siamo battuti perchè sapevamo che non era da Liliana Resinovich suicidarsi – le prime parole della donna a Quarto Grado – dopo quello che è venuto fuori. Penso che abbia sofferto prima di morire, non è stato giusto, bastava soccorrerla e invece c’è stata la volontà, le hanno messo i sacchi in testa per soffocarla e farla morire, era quello l’intento, farla morire. Perchè, cosa ha fatto di così tanto male da ucciderla, che cosa non poteva uscire dalla sua bocca al punto da ucciderla?”.

Silvia Radin prosegue: “Perchè ha avuto paura di soccorrerla? Era tutto programmato e ne hai approfittato e l’hai finita?”.

Secondo Silvia Radin è giusto “Verificare l’alibi di tutti, io l’ho sempre detto. Bisogna indagare Sebastiano perché è l’ultimo che l’ha vista viva e poi Claudio perchè aveva un appuntamento. Noi ci opporremo anche alla futura cremazione, lui vuole cremarla e noi ci opporremo perchè i tempi della giustizia sappiamo che sono lunghi e chi mi dice che nei prossimi anni la scienza non trova la possibilità di fare luce su quelle 4 ossa”.

LILIANA RESINOVICH, CUGINA SILVIA: “HA LITIGATO CON QUALCUNO…”

E ancora: “Noi dobbiamo indagare sul cordino e i sacchetti, non ci sono tracce di dna sulla scena del crimine, e poi ha casa hanno un sacchetto pieno di cordini e si prende la misura giusta per il collo? Se io devo andarmi a suicidare mi prendo tutto il rotolo, che ne sapevo io quanto poteva servirmi?”.

Quindi Silvia Radin fa un’ipotesi su Liliana Resinovich: “Lei ha litigato con qualcuno, ha detto che voleva andarsene, forse che non voleva stare più con Sebastiano… io e Sergio l’abbiamo già vista, anche se attraverso una fotocopia A4, avevo chiesto se fosse stata picchiata vedendo le ferite, ma la risposta non ci ha convinto ed è da lì che è partito il tutto”.

LILIANA RESINOVICH, CUGINA SILVIA: “SEBASTIANO…”

Silvia Radin conclude: “Cupa negli ultimi giorni? Questo è solo per depistare. Sebastiano dice che è dall’inizio che si è suicidata e questa linea deve tenere, non può tornare indietro. Lui non dice mai: voglio sapere chi ha ucciso mia moglie”.

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, si dice comunque sereno e tranquillo in merito all’omicidio della moglie.

Lo ha spiegato una settimana fa, parlando a Quarto Grado, su Rete 4, dichiarazioni che il talk di Gianluigi Nuzzi ha riproposto nella puntata di ieri: “Sono sereno e tranquillo, non ho niente a che fare con la morte di Liliana. Credo nella scienza, credo in quella che è, fatta da persone che sono esperte”. Chissà quando si riuscirà a mettere la parola fine a questa vicenda.