La diretta odierna di Mattino 5, tra i vari casi è tornata ad occuparsi anche di Liliana Resinovich a fronte delle ultimissime novità che sembrano parlarci dei altre persone convocare in procura per l’interrogatorio di rito: dopo la famosa albergatrice Jasmina – infatti – verrà sentito anche l’amico della Carnia del marito della vittima Sebastiano Visitin; lo stesso amico che sentì telefonicamente in maniera convulsa la sera del 30 dicembre, a pochissimi giorni dal ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich che risale proprio al successivo 5 di gennaio.

Facendo un passetto indietro, quella sera per il marito di Liliana Resinovich fu – appunto – convulsa perché dopo aver ricevuto alle 19:01 una telefonata da un amico apicoltore che ha poi raggiunto personalmente, fu contattato dal figlio attorno alle 21:20 che – secondo il suo racconto – gli chiese aiuto perché la sua auto era rimasta in panne: per prestargli soccorso gli serviva una corda che inizialmente chiese alla vicina di casa Gabriella (alla quale telefonò alle 21:28) e poi in un secondo momento (alle 21:42) a quell’amico della Carnia che abitava a più di 100 km di distanza dal luogo dell’incidente del figlio, sentendolo poi per altre due volte alle 22:37 e alle 22:44 con telefonate piuttosto brevi.

Insomma, gli inquirenti starebbero cercando di capire esattamente cosa sarebbe successo in quella fatidica nottata al marito di Liliana Resinovich, il tutto mentre la trasmissione Mattino 5 ha raccolto anche la testimonianza di una signora secondo la quale il corpo della donna triestina si trovava già nel boschetto il 31 dicembre, proprio dopo quella lunga e poco chiara serie di telefonate: “Il 31 di dicembre – racconta la donna – sono andata su verso il boschetto che era l’una e mezza, l’una e tre quarti” e giunti nei pressi della chiesa abbandonata “il mio cane invece che girare verso il teatro come facciamo sempre mi ha tirata su [e] voleva andare verso il boschetto“.

Una cosa insolita, specialmente considerando che si tratta di una strana posizione verso la quale “in sei anni che andiamo là non è mai stata interessata“, ma anche – e forse soprattutto – per il fatto che si tratta di “un cane da ricerca“: l’ipotesi della donna – dunque – è che il corpo di Liliana Resinovich fosse nel boschetto il 31 dicembre e “non prima” dato che “è un luogo dove ci sono tantissimi cagnolini che vengono lasciati liberi e probabilmente l’avrebbero trovata anche prima”, se ci fosse stata.