Liliana Resinovich, la Procura: è suicidio non omicidio/ Claudio Sterpin: “Ridicolo”

Liliana Resinovich secondo la procura si è suicidata. Dalle analisi svolte sul cadavere della donna, trovato il 5 gennaio del 2022, circa 20 giorni dopo la scomparsa (avvenuta il 14 dicembre), non sarebbe emerso nulla che farebbe pensare ad un’ipotesi differente. Una vicenda, però, che non convince fino in fondo soprattutto i familiari della vittima, che si sono fermamente opposti all’archiviazione del caso chiesta dalla Procura. Sul caso di Liliana Resinovich è tornata la trasmissione Chi l’ha visto che da tempo lo segue, con le testimonianze dei familiari, del marito Sebastiano Visintin, del presunto amante Claudio Sterpin e dei legali di tutte le parti in causa.

Liliana Resinovich e il suicidio: perché non quadra?

L’ipotesi del suicidio di Liliana Resinovich, avvenuto secondo la procura avvolgendosi alcuni sacchetti attorno alla testa (e attorno a gambe e piedi) e stringendoli, tutto questo dopo 21 giorni, in cui nessuno ha idea di dove sia stata o cosa abbia fatto. Secondo la procura, indipendentemente da cosa le sia successo nel mentre, è solo rilevante che non vi siano prove di altri reati. Sul cadavere, però, non vi erano insetti, o segni particolari, così come sui sacchetti (perfettamente puliti) non sono state trovate le impronte, ma solamente la singola impronta di un guanto, che lei non indossava. Sul viso di Liliana Resinovich, inoltre, sarebbero presenti, secondo quanto racconta sia suo fratello Sergio, che l’avvocato Nicodemo Gentile, delle ferite, segni di tumefazione e sangue dalla narice destra, secondo la procura dovuta ad una caduta.

Claudio Sterpin: “Ridicola l’ipotesi suicidio”

Claudio Sterpin, l’amate di Liliana Resinovich, con cui la donna era intenzionata a scappare, era presente durante la diretta di Chi l’ha visto, parlando proprio della scomparsa della sua amata. “È ridicola l’ipotesi del suicidio“, sostiene fermamente, “questo fatto è pieno di incongruenze, e la procura dipinge Liliana come una persona che non è. Hanno pestato sul dire che era dibattuta tra due uomini, quando lei ha dimostrato di saper essere sempre determinata in ogni decisione, come il matrimonio con Sebastiano contro il parere di tutti, amici e parenti. Era determinata sul voler divorziare“, sostiene ancora Claudio, amante di Liliana Resinovich, “come dimostrano le ricerche ed era determinata a vivere con me. La procura ha dato credito all’ipotesi detta solamente da poche persone”.

