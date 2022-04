Liliana Resinovich, l’amica Adriana: “Non mi parlò di Claudio Sterpin”/ “Era triste…”

A “Storie Italiane” è stata mostrata la testimonianza di un’amica di Liliana Resinovich, la signora Adriana, che ai microfoni di Rai Uno e dell’inviato Edoardo Lucarelli ha fornito il proprio pensiero circa la scomparsa della moglie di Sebastiano Visintin. In particolare, la donna ha riferito che “Liliana era una vera amica, mi è stata molto vicina nei momenti difficili e mi ha aiutato molto. Era cupa, era triste, era più triste del solito. Con il carattere che aveva, uno non si azzardava nemmeno a chiedere, perché lei era comunque chiusa”.

Gianmarco Pozzi/ Lettera anonima alla famiglia: "Illazioni gravi sul medico legale"

LILIANA RESINOVICH, PARLA L’AMICA ADRIANA: “HO PENSATO AL SUICIDIO, DI STERPIN NON MI HA MAI PARLATO”

Nel prosieguo dell’intervista realizzata dal programma “Storie Italiane”, l’amica di Liliana Resinovich ha asserito che “di Claudio non ho mai saputo niente. Lei mi aveva dato delle risposte che secondo me erano di una persona triste. Io ho pensato al suicidio, è la prima cosa a cui ho pensato”. Frasi che non hanno incontrato il favore di Claudio Sterpin, che giusto pochi istanti prima della messa in onda del servizio aveva allontanato qualsiasi ipotesi di gesto anticonservativo dalla dipartita di Liliana: “È tutta una messinscena, a cominciare dalla bottiglietta, dalle buste e dal cordino”.

LEGGI ANCHE:

Samantha Migliore “Già sottoposta ad un intervento al seno”/ Legale: “Due anni fa...”Claudio Sterpin/ "Sebastiano Visintin dice che Liliana si è suicidata per colpa mia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA