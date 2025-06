Mattino 5 torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich: l'amica di Sebastiano Visintin parla della relazione conflittuale tra i due

Nella giornata di oggi la trasmissione Mattino 5 si è tornata a occupare dell’eterno e complesso caso di Liliana Resinovich in occasione dell’apertura di questa mattina dell’incidente probatorio durante il quale verrà ascoltato Claudio Sterpin, presunto amante della donna triestina e tra i principali accusatori del marito Sebastiano Visintin che – a suo avviso – aveva scoperto della loro relazione extraconiugale e avrebbe deciso di uccidere la moglie per impedirle di allontanarsi.

Il caso di Liliana Resinovich – è bene partire da qui – per ora resta ancora avvolto da un spessa coltre di dubbi e misteri alimentati a più riprese dai parenti della vittima che da sempre sostengono fermamente la medesima tesi dell’amante Sterpin, o quanto meno che il marito sappia qualcosa in più su quanto accaduto rispetto a quanto raccontato fino a questo momento: proprio Visintin risulta essere attualmente l’unico indagato, ma contro di lui non sono ancora state formulate reali accuse.

L’ultimissima (presunta) novità sull’omicidio di Liliana Resinovich è relativo alla scopetta da parte degli inquirenti di alcuni file in uno dei cinque hard disk che Visintin aveva consegnato a un suo amico poco dopo l’omicidio: file salvati nel luglio del 2003 e che sembrano essere – da un lato – due foto che ritraggono la moglie e il presunto amante e – dall’altro lato – dei frame di alcuni vecchi video che ritraggono un giovane Claudio Sterpin all’apice della sua carriera atletica.

L’amica di Sebastiano Visintin: “Il rapporto con Liliana Resinovich non era idilliaco come lo descrive”

Proprio sul tema degli hard disk si è soffermata la trasmissione Mattino 5 che è riuscita a raggiungere la moglie dall’amico al quale il marito di Liliana Resinovich li consegnò che ha confermato la circostanza, ricordando anche che “disse a mio marito che poteva tranquillamente guardarci dentro perché non c’era niente di eclatante se non delle foto fatte nel corso degli anni“, rivelando anche poco dopo che “quel giorno lì mi disse anche che avrebbe voluto portare anche 20mila euro da farci tenere” che lei rifiutò caldamente.

Parlando della relazione tra Liliana Resinovich e il marito, la donna – Laura – ha raccontato che “negli ultimi anni erano in crisi anche se lui continua a negare e dire che il loro rapporto era idilliaco”, pur precisando che “nessuno li ha mai visti litigare”; mentre dal suo punto di vista “Claudio non è un mitomane” e potrebbe avere ragione nel dire che Visintin scoprì il tradimento, decidendo (ipoteticamente) di intervenire quando che ha capito che “era diventata più importante di quello che lui credesse“.