Liliana Resinovich/ L’amico Claudio Sterpin: “Stavamo per andare a vivere assieme”

Il caso legato alla morte di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste lo scorso 14 dicembre e trovata priva di vita in un’area boschiva della città giuliana il 5 gennaio, è tornato al centro delle cronache televisive per mezzo di un’intervista realizzata dalla trasmissione di Rai Due “Ore 14”, condotta da Milo Infante e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 22 febbraio 2022. A essere intercettato dai microfoni e dalle telecamere dell’azienda di viale Mazzini è stato Claudio Sterpin, l’amico speciale di Lilly, con la quale la donna pare che avrebbe avuto intenzione di andare a convivere, lasciando il marito Sebastiano Visintin.

L’uomo, che ha parlato attraverso le inferriate del cancello della propria abitazione, ha innanzitutto risposto a una domanda relativa ai soldi presenti sul conto corrente della vittima, gli ormai 50mila euro di cui si è ampiamente data notizia in questi ultimi mesi: “Liliana non mi ha mai parlato di nessun tesoretto. Quella era probabilmente la liquidazione di una vita di lavoro, nulla di più”. Se così fosse stato, risulterebbe quantomeno anomalo il fatto che Visintin non fosse a conoscenza dell’esistenza di quella cifra, anche se lui stesso in più trasmissioni televisive ha fatto presente di non essersi mai interessato alle questioni familiari di natura economica, lasciando alla moglie la completa gestione delle finanze.

CLAUDIO STERPIN: “LILIANA STAVA GIÀ CERCANDO UNA CASA IN CUI ANDARE A VIVERE INSIEME A ME”

Nel prosieguo della breve intervista concessa a “Ore 14”, Claudio Sterpin ha voluto precisare che Liliana Resinovich non aveva nulla contro il marito: “Lei mi diceva che era pur sempre il suo consorte. Si sarebbero obiettivamente separati, ma lui era il coniuge debole da un punto di vista finanziario e Liliana l’avrebbe mantenuto con una parte della sua pensione, come prevede la legge”.

E i 2mila euro trovati nell’abitazione coniugale? “Tutti teniamo dei soldi in casa – ha glissato Sterpin –. Posso confermare, però, che lei era alla ricerca di una casa in affitto, al cui interno avremmo dovuto andare a vivere insieme. La stava cercando per lei, in quanto avrebbe lasciato l’altro appartamento al marito”.

