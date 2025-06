Il giallo di Liliana Resinovich a Quarto Grado, con tutti gli ultimi aggiornamenti sulle indagini nei confronti di Sebastiano Visintin, il marito della vittima. Il focus della puntata di ieri è stato proprio sul marito e sugli hard disk che lo stesso aveva consegnato all’amico Pino pochi giorni la scomparsa (non si sapeva ancora che fosse morta) della moglie.

Liliana Resinovich/ Il mistero degli hard disk di Sebastiano a Quarto Grado: perchè darli agli amici?

Cinque hard disk che sono già stati analizzati nel 2022 dalla Procura ma che sembrano finiti nuovamente sotto la lente di ingrandimento da parte dei nuovi inquirenti. Gianluigi Nuzzi ha presentato la vicenda dicendo: “Vi mostreremo per la prima volta delle immagini… quelle immagini che tu cerchi e non trovi, e che dimostrerebbero che Sebastiano aveva contezza piena della relazione con Claudio”.

Il talk mostra quindi le foto trovate nei suddetti hard disk di cui ed in particolare una doppia serie, una in cui si vede Liliana Resinovich in compagnia di Claudio Sterpin, con sullo sfondo la scritta “Marathon”, associazione di cui Sterpin era presidente. In un’altra serie di scatti si vede invece Sterpin in costume il giorno del tradizionale tuffo di Barcola, a Capodanno.

Si tratta di scatti rilevanti, svela Quarto Grado, visto che nell’incidente probatorio in cui Sterpin cristallizzerà le sue dichiarazioni, verrà sentito anche proprio sulle foto. “Sterpin sarà sentito sugli hard disk miei? – il commento di Sebastiano – e cosa c’entra Sterpin con le foto, abbiamo scattato solo una foto, che ho fatto io”, riferendosi a quella foto famosa in cui si vede Claudio con il berretto dei bersaglieri a fianco di Liliana.

Il talk di Rete 4 si domanda come mai Sebastiano abbia deciso di tenere proprio quegli scatti in cui si vede Sterpin, ricordando che lo stesso indagato ha sempre detto di non essere a conoscenza di una relazione fra i due: “Stava seguendo Claudio o da appassionato fotografo stava solo immortalando una tradizione triestina? Oppure ha trovato queste foto sul telefono della moglie e poi le ha archiviate?”, si domanda il programma di Rete Quattro in riferimento alle foto della Barcola.

Sterpin più volte ha insinuato il sospetto che Sebastiano spiasse Lilliana Resinovibh, una cosa mai comprovata nei fatti ovviamente, ma è un aspetto su cui probabilmente indagherà la nuova procura. Quarto Grado aggiunge: “Queste immagini dimostrano che Sebastiano era a conoscenza della relazione? Ha dato gli hard disk solo per sviare un possibile movente o li ha dati all’amico solo per tenere al sicuro i ricordi”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN: “QUEGLI SCATTI…”

In collegamento vi era proprio Claudio Sterpin, che ha cercato di fare chiarezza sulle foto, spiegando: “Queste immagini che ho visto sono foto innocenti, è il tuffo del primo gennaio che stiamo facendo da almeno 40 anni a Trieste. Erano nell’hard disk di Sebastiano? Questo bisogna chiederlo a lui, io non voglio pronunciarmi.

Alcune foto sono probabilmente di diversi anni, alcune sono vecchissime, probabilmente primi anni ’80. Chi mi ha filmato? Non uscivo dall’acqua e guardavo chi mi filmava, chissenefrega, toccherà a Sebastiano dare le spiegazioni, non io. Io ero solo uno dei circa 20 pazzoidi che il primo gennaio si gettava in acqua alle ore 11:00 e c’era un sacco di gente, spettatori e amici, parenti”.

E ancora: “Finiva sempre tutto con una bevuta generale, ognuno portava una bottiglia e un panettone, era il primo dell’anno e ci facevamo gli auguri. Ricordo benissimo che in una di quelle occasioni io sono andato con tre bicchieri vicino ad una ringhiera dove erano loro, è successo una volta sola però, poteva essere l’85.

Secondo me queste foto sono state scattate da Sebastiano stesso, finito il brindisi, io ho preso tre bicchieri, ho portato il mio moscato poco alcolico e molto apprezzato, il mio bicchiere, uno per Liliana Resinovich e uno per Sebastiano per fare il brindisi di capodanno, Lily ha preso il suo bicchiere e Sebastiano ha detto no grazie”.

LILIANA RESINOVICH, LE FOTO NEGLI HARD DISK DI SEBASTIANO: IL COMMENTO DI CLAUDIO STERPIN

E ancora: “Le foto in cui si vede la scritta Marathon, forse era una corsa campestre. Penso proprio che sia stato Sebastiano a scattare queste foto, questa foto potrà avere 30 o 40 anni. Non poteva essere che Sebastiano a scattare queste foto”. Carmelo Abbate (da sempre “difensore” di Sebastiano) e presente come sempre a Quarto Grado, però non ci sta: “Queste foto entreranno nell’incidente probatorio? Allora dovremmo pensare che Claudio ha tradito sua moglie per tutti quegli anni? A che titolo questo elemento entra nell’incidente probatorio? Queste foto smentirebbero Sebastiano, siamo seri?”.

In studio anche l’avvocato Squitieri, legale di Claudio Sterpin, che ha aggiunto: “Sebastiano ha sempre negato la circostanza della conoscenza della relazione fra Sterpin e Liliana Resinovich. Questo non è il compimento di un’azione omicidiaria ma può costituire un movente. Queste foto si legano anche ad altri elementi sempre su questo tema, dove Claudio non ha mai nascosto il suo rapporto con Lilly”.