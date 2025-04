Sebastiano Visintin è pronto alla battaglia per scoprire chi è l’assassino della moglie Liliana Resinovich, tanto che non sarebbe un problema per lui essere indagato, ma il suo legale gli ha posto un veto sulle interviste tv. A svelare il retroscena è stato lo stesso avvocato Paolo Bevilacqua, il quale nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha precisato che non gli risulta formalmente che il suo assistito sia indagato, sebbene mediaticamente lo sia sempre stato. Ma appunto gli ha anche suggerito di lasciar perdere i programmi televisivi che si occupano del caso di Liliana Resinovich, altrimenti dovrà trovarsi un nuovo legale. “O così o ti mollo“, l’ultimatum che gli ha lanciato.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin choc: “Sebastiano sa bene cosa è successo a Lilly!”

Non è solo una questione di evitare la spettacolarizzazione della vicenda: si è arrivati a “un’udienza televisiva al giorno“. Infatti, da “artigiano del diritto” quale si definisce, l’avvocato Bevilacqua interviene raramente in tv, preferendo il confronto in aula, diversamente dal suo cliente che era quasi onnipresente. Sebbene sia consapevole che Sebastiano Visintin non vada in tv per soldi e che quella sovraesposizione dimostri che non ha niente da nascondere, potrebbe comunque far pensare l’opposto e che ci sia una strategia dietro.

Liliana Resinovich, Nuzzi vs Sterpin sull'assassino/ "Il killer ha mandato un telegramma a Sebastiano..."

Il problema per il legale è che va in tv “a dire sciocchezze“, quindi i suoi interventi rischiano di essere controproducenti, perché anche da innocente, quando ricevi tante domande a cui rispondere, rischi di farti scappare una “contraddizione, anche solo per stanchezza“, quindi rischi di dare un assist.

LILIANA RESINOVICH, “INDAGHINO PURE SEBASTIANO VISINTIN”

Ed è ciò che è accaduto, visto che Sebastiano Visintin è finito a processo con l’accusa di diffamazione. Non sarà neppure l’unico, visto che è stato denunciato dai vicini di casa, dall’amico ‘speciale’ della moglie, Claudio Sterpin, mentre lui non ha mai querelato nessuno, nonostante le molteplici insinuazioni sul suo conto. Ora il vedovo di Liliana Resinovich si ritrova a doversi difendere: “Potevamo benissimo evitarlo“, ha dichiarato l’avvocato Bevilacqua. Per quanto riguarda la morte di Liliana Resinovich, il fatto che non risulti che il marito sia indagato, non vuol dire che non lo sia, visto che la procura di Trieste non è tenuta a farlo sapere se il diretto interessato non chiede riscontro.

Liliana Resinovich/ Sebastiano vs Claudio Sterpin: “Dici cose infami! Raccontaci la telefonata di 16 minuti”

A tal proposito, il legale al Corriere ha confermato che non c’è stata questa richiesta, d’altra parte sono disponibili a parlare con gli inquirenti. Comunque, per interrogarlo o effettuare accertamenti irripetibili, ad esempio, è necessario che sia indagato, quindi il fatto che ciò non sia successo fa ritenere che non sia iscritto nel registro degli indagati. Eppure, è ciò che addirittura augura l’avvocato. “Io auspico che venga indagato“, ha dichiarato apertamente.

LA TESI DEL SUICIDIO E IL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE

Il legale di Sebastiano Visintin, comunque, ritiene che Liliana Resinovich non sia stata uccisa, ma si sia suicidata, “per quanto anomalo sia stato” il suicidio. Eppure, c’è una perizia a escludere questa tesi. Nonostante ciò, per l’avvocato Bevilacqua le ferite riscontrate sul corpo della donna sarebbero compatibili con una caduta. Inoltre, ritiene che non sia emerso “nulla di nuovo“. Alla luce di tutto ciò, è convinto che il caso non andasse riaperto. Nel frattempo, scende in campo per difendere il suo cliente nel processo per diffamazione, che potrebbe regalare nuovi colpi di scena: “Siamo stati chiamati alla battaglia e battaglia sia… ci sarà qualche sorpresa“.