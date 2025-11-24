Spunta un nuovo testimone sul caso Liliana Resinovich: il suo racconto (poco convincente) sui sacchi della spazzatura dati alla donna

Quasi come in un mistero che si autoalimenta, a distanza di ormai troppi anni dalla morte di Liliana Resinovich continuano periodicamente nuovi testimoni che sembrano in grado – con le loro parole – di riscrivere completamente la storia, quasi sempre sovvertendo del tutto la versione sostenuta dagli inquirenti, salvo poi – e anche questo caso non sembra fare eccezione – risolversi in un sonoro nulla di fatto e in un procedimento collaterale per ostruzione della giustizia o falsa testimonianza; tutto con il nodo principale che resta saldamente legato: ovvero, cos’è successo veramente a Liliana Resinovich?

L’ultimo di questa lunga trafila di sedicenti testimoni che nasconderebbero chissà quale verità su quanto accaduto a Liliana Resinovich sembra essere – riferisce il quotidiano Il Piccolo – un ex ristoratore triestino che conosceva la coppia sia per la loro frequentazione alla pizzeria che gestiva, sia perché Sebastiano Visintin affilava i suoi coltelli: proprio a quest’ultimo si sarebbe rivolto in queste ore il nuovo testimone con un racconto che il marito di Liliana Resinovich ha registrato e ora intende consegnare agli inquirenti affinché facciano le dovute verifiche.

Il nuovo testimone sul caso Liliana Resinovich: ci sono almeno due incongruenze nel suo racconto

Il ristoratore – riferisce sempre Il Piccolo – ha raccontato al marito di Liliana Resinovich di un incontro che ebbe con la donna in un momento che non ricorda precisamente ma che ascrive al periodo pandemico, forse il novembre del 2019 o quello successivo: la donna – racconta – gli avrebbe chiesto se poteva venderle un sacco per la spazzatura simile a quello che stava gettando in un cassonetto; tornando poi anche pochi giorni dopo per chiedergliene un secondo premurandosi di non farne parola con nessuno.

Una verità sul caso Liliana Resinovich che l’uomo ha taciuto fino a questo momento su consiglio di un suo amico carabiniere che gli avrebbe suggerito di non immischiarsi nel caso, ma che non è più riuscito a tenere per sé: ovviamente se la tesi dell’uomo fosse confermata la conseguenza potrebbe essere quella della riapertura della pista sul presunto suicidio di Liliana Resinovich che si sarebbe, così, procurata i due famosi sacchi neri nei quali fu trovata in quel boschetto triestino 22 giorni dopo la sua scomparsa.

Tuttavia – nota il sito Darkside Italia – ci sono almeno un paio di incongruenze nel racconto dell’uomo: la prima è legata alla finestra temporale del presunto incontro con Liliana Resinovich perché se da un lato nel novembre del 2019 l’Italia era ben lontana dal periodo pandemico propriamente inteso (a malapena se ne parlava, in quel momento); dall’altro lato nel novembre del 2020 la pizzeria aveva chiuso definitivamente già da quattro mesi.

Il secondo dettaglio che non quadra, però, è ancora più dirimente: l’uomo, infatti, racconta che i sacchi che ha dato a Liliana Resinovich erano del tipo che viene venduto solamente ai ristoranti, piegati in forma quadrata senza i classici strappi del rotolo; ma recuperando le foto dei sacchi nei quali fu trovata Liliana Resinovich si nota che sono esattamente del tipo opposto, con tanto di zigrinatura tipica degli strappi.