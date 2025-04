Il caso di Liliana Resinovich è tornato protagonista della diretta odierna di Mattino 5 per parlare ancora una volta delle ultimissime novità in seguito al ritorno a Trieste di Sebastiano Visintin che negli ultimi giorni – dopo l’iscrizione nel registro degli indagati conseguente alla riapertura dell’inchiesta da parte della Procura – si era allontanato per ragioni non meglio chiarite e che i suoi legali hanno ricollegato alle abitudini da sempre osservate dall’uomo: proprio parlando dei suoi spostamenti, il marito di Liliana Resinovich – infatti – ha spiegato che “sono andato in montagna, ho visitato degli amici e mi sono riposato un pochino”.

Liliana Resinovich/ La consulente Sara Capoccitti: “Non si può dimostrare che sia Lilly nei video”

Similmente, a gettare ulteriori ombre sul caso di Liliana Resinovich sembra esserci anche un dettaglio del quale ha parlato il criminologo Salvatore Spitaleri – ingaggiato per supportare le indagini dei legali di Claudio Sterpin – a Mattino cinque spiegando che nell’ultimo famoso video di Liliana che butta la spazzatura “ci sono dei particolari che fanno ipotizzare ad una messa in scena. Ci stiamo lavorando – precisa il consulente – e credo che non siamo lontani da conclusioni di grande interesse investigativo, ma non posso anticipare nulla perché potrei compromettere alcune indagini che vanno fatte”.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Nauseato, voglio solo la verità. Video Sebastiano valgono zero!”

Soffermandosi brevemente su quei dettagli, Spitaleri spiega che la figura impressa nei video indossa uno scalda collo che “non è mai stato trovato” e che secondo le sue ipotesi servirebbe per “dissimulare una persona e mascherarsi“, concludendo con la precisazione che “il nostro sospetto è che qualcuno sia stato ingaggiato per far finta di essere Liliana” e spostare l’attenzione dalla sua reale ubicazione; sottolineando che non potrebbe neppure trattarsi di una persona a caso perché “quelle immagini sono passate sulle tv di tutta Italia per centinaia di volte” e se così fosse “si sarebbe fatta avanti”.

Liliana Resinovic/ Sebastiano distrutto: “Non sto bene, vivo nel dolore”/ “Ma so di essere innocente!”

Liliana Resinovich, il marito: “Una sosia nel video? Sono solo assurdità, aspettiamo gli inquirenti”

Intercettato sempre da Mattino cinque per commentare questa indiscrezione, il marito di Liliana Resinovich – appunto, Sebastiano Visintin – si limitato a precisare che “quello che sento negli ultimi tempi di sosia e quant’altro è veramente allucinante“, sostenendo che dal suo punto di vista “sono solo chiacchiere” e che resta in attesa che siano “gli inquirenti [a fare] le loro indagini” e a dire quella che ritengono essere l’effettiva “verità”.

Infine, sul tema è intervenuto anche il presunto amante di Liliana Resinovich – Claudio Sterpin – che ha chiarito che “io non ricordo se avesse quel giubbotto e quello scalda collo” e senza commentare l’indiscrezione sulla presunta sosia sostiene che “non lo escludo” poco prima di precisare che “non è ancora dimostrato, così come non è neppure dimostrato che sia lei“: secondo Sterpin se la questione fosse confermata sarebbe chiaro che dietro alla morte della donna ci sia stata una vera e propria “associazione a delinquere“, con una tesi che “ripeto da tre anni”.