Il giallo di Liliana Resinovich a La Vita in diretta, con la novità dell'inedita testimonianza del ristoratore sui sacchi neri cosa è emerso

A La vita in diretta si è parlato del giallo di Liliana Resinovich che negli ultimi giorni si è arricchito di un vero e proprio mistero. Un uomo, un ristoratore conoscente della vittima e del marito Sebastiano Visintin, ha svelato che Liliana gli aveva chiesto due sacchi neri in due volte, chiedendogli però di non dire niente al marito.

Il ristoratore si chiama Alfonso Buonocore e Sebastiano ha registrato la conversazione con lo stesso, facendola poi sentire al programma La vita in diretta. Si sente quindi il ristoratore rivolgersi così a Sebastiano: “Ti volevo raccontare un particolare, tua moglie era davanti alla porta del locale e mi ha detto se le vendevo un sacco nero; poi l’indomani mattina era di nuovo fuori dalla porta e mi ha chiesto un altro sacco nero, vado in magazzino e prendo un altro sacco nero. Le ho chiesto se avessi dovuto metterlo in conto a Sebastiano? Ma lei mi ha detto: no, ti prego, non parlare con nessuno”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO A LA VITA IN DIRETTA

Sebastiano Visintin ha spiegato di essersi recato in questura con questa registrazione ma gli hanno risposto di non essere autorizzati a prendere la registrazione e, stando a quanto appreso dal talk di Rai Uno, il pizzaiolo non sarebbe ancora stato sentito. “Ho una confusione in testa che non hai idea – ha raccontato Sebastiano Visintin ai microfoni de La vita in diretta – io mi dico che dopo 4 anni vieni fuori con queste cose qui e viene da me perché?”.

Stando a quanto riferito dal ristoratore, lo stesso avrebbe preferito restare in silenzio per non farsi coinvolgere nella vicenda Liliana Resinovich, ma perché ha parlato ora? Forse voleva dare una mano all’amico Sebastiano che di recente ha accusato un duro colpo, dopo che la Cassazione ha rigettato la decisione di una nuova super perizia terza per fare chiarezza dopo le prime due che erano l’una l’opposto dell’altra: la prima parlava infatti di suicidio mentre la seconda di omicidio.

LILIANA RESINOVICH, FAMIGLIA SCETTICA SULLA NUOVA TESTIMONIANZA

La famiglia della vittima si dice comunque scettica in merito a questa nuova testimonianza, soprattutto nei confronti delle tempistiche e lamentando il fatto che – come sottolinea ancora il talk di Rai Uno – ogni qual volta Sebastiano si trova in difficoltà sembrerebbe emergere un punto a suo favore.

Eppure quelle parole di Buonocore meritano senza dubbio uno spunto di riflessione, anche se – va precisato – risalirebbero a diversi mesi prima rispetto al periodo dicembre 2021-gennaio 2022, quando Lilli è sparita per poi essere rinvenuta senza vita. Possibile che realmente la moglie di Sebastiano stesse già programmando con largo anticipo il suo suicidio, chiedendo quindi i sacchi neri proprio per quel tragico gesto? Oppure si tratta solo di una semplice casualità che nulla ha a che vedere con la morte della donna di Trieste?