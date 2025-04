Nel corso della puntata di ieri di Quarto Grado si è parlato del giallo di Liliana Resinovich e ad un certo punto c’è stato un momento di frizione fra Claudio Sterpin, amico speciale della vittima e presunto amante, nonché Gianlugi Nuzzi, conduttore dello show. Sterpin ha puntato il dito in maniera decisamente esplicita nei confronti di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, spiegando: “I soldi? L’unica persona al mondo che ha avuto interesse al ritrovamento del corpo di Liliana è stato suo marito che ha avuto il ritorno del conto corrente e la pensione di Liliana dall’Inps girata a lui, questo è chiaro”.

E ancora: “Lui stesso, parlando con la cugina alcuni giorni dopo la scomparsa, ha detto che bisognerebbe aspettare dieci anni per avere la morte presunta. Se lei fosse stata uccisa da qualche altra persona e non c’era interesse a fare trovare il corpo, spariva in una delle mille foibe che ci sono nel carso triestino”.

LILIANA RESINOVICH, NUZZI VS STERPIN: “PAROLE MOLTO GRAVI…”

Nuzzi però non ci sta: “Sono parole molto gravi, sta dicendo che Sebastiano ha ucciso la moglie e poi ha fatto ritrovare il corpo”, ma Sterpin ribatte: “Lui non ha ammazzato Liliana, spero per lui, un’altra cosa è dire che ha fatto ritrovare la moglie”. Ma Nuzzi ribatte: “Evidentemente il killer di Liliana Resinovich ha mandato un telegramma a Sebastiano dicendogli che sua moglie era morta e dove fosse il cadavere”.

Anche Carmelo Abbate, giornalista ospite fisso di Quarto Grado, e da sempre “difensore” di Sebastiano Visintin, ne ha per Claudio Sterpin: “Io vorrei smentire Sterpin quando dice che non sono stati fatti accertamenti su Sebastiano. Sebastiano è inattaccabile quella mattina, perchè se no continuate a farlo passare per assassino e spero che il suo avvocato vi quereli tutti”.

“Mettiamo questo punto fermo, alle 8:48 Sebastiano è alla pescheria di vie Economo, lo dice il proprietario e lo dice la cella. Poi aggancia la cella di Riva Traiana, che lascia alle 9:04 per agganciare via Carducci ed è compatibile con il passaggio della galleria di via Rossoni. Dopo quella di via Carducci aggancia via Mulini del Vento compatibile con il laboratorio”.

LILIANA RESINOVICH, CARMELO ABBATE VS CLAUDIO STERPIN: “ALIBI DI SEBASTIANO…”

E ancora: “Lui sarebbe passato nei pressi della galleria Rossoni alle 9:00 e alle 9:00 Liliana Resinovich è da tutt’altra parte in piazzale Gioberti, quindi, questo benedetto uomo che per tante persone fuori… che poi lo querelano, il paradosso è che appena parla lo querelano, vedi perchè ha paura a parlare con te? Però lui si può accusare di essere un assassino”.

Abbate aggiunge: “Questo benedetto uomo avrà mille difetti, dice una marea di cavolate e molte non se le ricorda, ma non c’è una evidenza oggettiva che possa essere implicato nella scomparsa della moglie, fattene una ragione Sterpin per una volta ti do del tu”. Claudio Sterpin ribatte: “Io me la sono già fatta la ragione e non ho mai detto una volta che Sebastiano è l’assassino di Liliana Resinovich, mai”, e Carmelo Abbate ha replicato con una espressione eloquente: “Porca miseria”.