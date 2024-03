“Liliana Resinovich rimase incinta dell’amico Claudio”/ Intercettazione: “Sebastiano la portò ad abortire”

Liliana Resinovich rimase incinta dell’amico Claudio Sterpin e il marito Sebastiano Visintin l’accompagnò in ospedale per abortire. La rivelazione choc emerge da una intercettazione ambientale in cui lo stesso marito della donna, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo non lontano da casa, parla con una persona, raccontando anche questo episodio. La vicenda risale al 1990 o 1991, quando i due stavano già insieme. Secondo la consulente della famiglia Resinovich, Gabriella Marano, questo vuol dire che il marito della donna era a conoscenza della frequentazione con l’amico.

«Valutato con le ulteriori emergenze di indagine, come il fatto che Visintin sapesse, come da lui dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie a Claudio» fa capire, spiega Marano come riportato dall’Ansa, che «Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio». L’intercettazione riguarda un colloquio del 5 marzo 2022: l’interlocutore chiede il motivo per il quale la coppia non avesse avuto figli e Sebastiano Visintin racconta l’episodio della gravidanza, non di lui, ma verosimilmente di Claudio Sterpin che probabilmente non era a conoscenza di ciò. Quindi, Liliana Resinovich avrebbe confessato al marito, che all’epoca era suo compagno, di essere incinta e Visitin l’avrebbe accompagnata ad abortire, come dimostrato dalla documentazione sanitaria presente negli atti.

I TIMORI DI SEBASTIANO VISINTIN PER LE FOTO CON CLAUDIO STERPIN

Sebastiano Visintin sapeva, «come da lui stesso dichiarato pubblicamente», che la moglie Liliana Resinovich andava a stirare le camicie all’amico speciale Claudio Sterpin, «come confermato alla sottoscritta direttamente da alcuni testimoni che descrivevano questi fatti durante una conversazione avvenuta nel mese di agosto del 2021». Pertanto, il marito della donna «non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio. Anche la qualità e la quantità dei contatti intercorsi tra i due, ovvero tra Liliana e Claudio, che ci consegna la consulenza informatica, va in questa direzione». Come riportato dall’Ansa, la consulente della famiglia Resinovich riporta che Visintin in quella stessa intercettazione ambientale esprimerebbe preoccupazioni per le foto in cui sono ritratti insieme la moglie e Claudio Sterpin.

Per Gabriella Marano, dunque, è «un dato di indubbio valore probatorio, se letto unitamente ad altri elementi già acquisiti durante l’indagine». Infatti, Visintin racconta a una persona, dimostrando di avere buona confidenza, fatti che non aveva riferito neppure al suo avvocato. Ad esempio, racconta di avere ancora foto di Claudio Sterpin con Liliana Resinovich, ma che si trovano negli hard disk sequestrati. Marano aggiunge che ci sono «alcune battute non facilmente comprensibili al semplice ascolto, per cui non si comprende quali siano le circostanze di ripresa fotografica cui fa riferimento Visintin». Comunque, nella trascrizione questa parte della conversazione non sarebbe stata riportata. Visintin, infine, «si preoccupa circa il fatto se la difesa Resinovich abbia visto il contenuto del materiale sequestrato».

LA SCOMPARSA DI LILIANA RESINOVICH E LE NUOVE INDAGINI

Liliana Resinovich scomparve il 14 dicembre 2021. L’ultima a vederla viva fu il marito Sebastiano Visintin. La donna uscì di casa per buttare sacchi di immondizia nei bidoni della differenziata, senza portare con sé né cellulare né chiavi. L’ultimo tragitto a piedi fu immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della vicina scuola di polizia. Da quel momento si persero le tracce della donna. Il marito denunciò in ritardo la scomparsa della donna, il cui corpo venne ritrovato senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, a meno di un chilometro da casa. Il cadavere era chiuso dentro due sacchi per i rifiuti, con la testa avvolta in due buste di plastica, intorno alla gola con un cordoncino lasco. La prima ipotesi formulata fu il suicidio, ma la pista apparve subito improbabile per il modo in cui venne ritrovato il cadavere. Infatti, la famiglia ha insistito per non far archiviare il caso, contro Sebastiano Visintin che invece ha parlato di suicidio. Invece, l’amico della donna, Claudio Sterpin, resta convinto che Liliana non si sia suicidata. La procura di Trieste ha, quindi, disposto nuove indagini e la riesumazione del cadavere per ulteriori esami autoptici.











