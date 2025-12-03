Si parla del giallo di Liliana Resinovich a La vita in diretta, con l'intervista al ristoratore Alfonso Buonocore: ecco che cosa ha detto

A La vita in diretta si è tornati sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita in quel di Trieste il 5 gennaio 2022 e per cui vi è indagato per omicidio il marito, Sebastiano Visintin. Negli ultimi giorni la vicenda è stata “scossa” dalla notizia dei sacchi neri del pizzaiolo di Trieste, un ristoratore da cui la stessa Liliana Resinovich si era recata chiedendo appunto dei sacchi neri di tipo industriale.

Il programma condotto da La vita in diretta ha parlato proprio con lo stesso ristoratore, Alfonso Buonocuore, che ha spiegato: “Voglio uscire da questo tritacarne, tutti mi danno contro”, quindi ha ricordato cos’era accaduto: “Liliana è venuta da me, mi ha detto che voleva un sacco e poi l’indomani è tornata di nuovo chiedendo un altro sacco. Com’era? Non mi ha detto nulla, mi ha detto solo di non parlare e di non dire niente (al marito, ndr) ma non so perché”. Il ristoratore ricorda che quando Liliana Resinovich venne da lui “Era il novembre 2019, pochi giorni dopo Napoli-Roma”.

LILIANA RESINOVICH, IL RISTORATORE: “NON ERA UNA COPPIA DA FILM”

L’inviata de La vita in diretta, Lucilla Masucci, ha cercato di capire come fosse la coppia Lilli-Sebastiano, e il pizzaiolo ha spiegato: “Il loro non era un amore da tv, secondo me non erano in buoni rapporti perché non si parlavano”, spiegando che, quando li vedeva al ristorante, non sembravano quindi affiatati.

Sul fatto che un carabiniere gli abbia detto di tacere, il pizzaiolo ha spiegato: “Era il maresciallo della caserma di Gropso, mi ha detto di farmi i fatti miei, povero, è morto di leucemia…”. Ma a chi replica che sia stata tutta una messinscena di Sebastiano, il ristoratore ribatte: “Sono andato io da Sebastiano, lui povero non c’entra niente e volevo aiutarlo, Sebastiano lo conosco, volevo sapere a cosa sono serviti questi sacchi. Volevo solo aiutare le indagini”.

LILIANA RESINOVICH, I SACCHI DEL RISTORATORE NON COMBACIANO

Il programma del primo canale ha misurato i sacchetti industriali in dotazione al ristoratore e il risultato è stato di 115 centimetri di lunghezza per 80 di larghezza, diversi da quelli trovati sul corpo della povera Liliana Resinovich, dove vi erano due sacchi rispettivamente di 100×70 e 106×75.

“Sono rimasto impietrito, credere a questa persona mi è difficile”, ha commentato brevemente Sebastiano Visintin ai microfoni di Rai Uno, mentre il fratello della vittima, Sergio, è apparso ben più adirato, puntando il dito proprio nei confronti del suo ex cognato e accusandolo di esserci lui dietro a tutte queste testimonianze “particolari”, ricordando anche quella della titolare della Wind di Trieste che ha spiegato di aver visto Claudio Sterpin agitato nel negozio, senza dimenticare il tecnico che sostiene di aver fratturato la vertebra di Liliana in sede autoptica: Sergio ha denunciato il pizzaiolo.