A Quarto Grado lo scoop su Liliana Resinovich: il preparatore anatomico Giacomo Molinari sarebbe finito sotto indagine, tutti i dettagli

Il giallo di Liliana Resinovich a Quarto Grado, con lo scoop del talk di Rete 4: Giacomo Molinari sarebbe indagato dalla procura di Trieste. Di chi stiamo parlando? Del tecnico, preparatore anatomico, che avrebbe eseguito insieme al medico principale l’autopsia su Liliana Resinovich, la prima dopo il ritrovamento del suo corpo senza vita nei boschi di Trieste il 5 gennaio 2022.

Intervistato da Quarto Grado, Giacomo Molinari aveva raccontato di aver provocato lui la frattura alla vertebra T2 in sede autoptica: “Si è sentito un rumore insolito della vertebra – diceva la scorsa estate – ma è una cosa frequente”, per poi aggiungere: “Mi è già capitato altre volte? Cinque o sei a settimana – precisava – faccio tre o quattro autopsie al giorno da 13 anni a questa parte, credo che nessuno ne ha fatte così tante e qui c’è un alto tasso di anzianità e osteoporosi”.

Proprio Liliana Resinovich soffriva di “ossa fragili”, ma quello che racconta Giacomo Molinari stride con quanto invece sottolineato dalla dottoressa Cattaneo nella seconda perizia sulla morte di Liliana Resinovich, secondo cui la donna sarebbe stata ammazzata e quella vertebra sarebbe stata provocata proprio durante l’omicidio, nel soffocamento da dietro dell’assassino.

Si tratta di un passaggio cruciale visto che una vertebra già rotta prima della morte farebbe in un qualche modo cadere l’atto omicidiario, di contro sigillerebbe appunto l’azione criminale. Di fatto, secondo la dottoressa Cattaneo quella frattura era già presente durante la tac dell’8 gennaio 2022, ma secondo Molinari sarebbe stata invece prodotta l’11 gennaio 2022, giorno appunto dell’autopsia. Sergio Resinovich, fratello della vittima, ha presentato un esposto sulla vicenda, mentre la cugina Silvia Radin parla di complotto: “È un depistaggio, come è stato fatto dall’inizio”, dice.

LILIANA RESINOVICH, IL GIALLO DELLA VERTEBRA T2 E LE PAROLE DI SEBASTIANO

Quarto Grado si domanda: quando è avvenuta questa frattura e soprattutto chi l’ha provocata? Vedremo se l’indagine farà luce su questo mistero, ed è forse anche per questo che la procura di Trieste ha deciso di indagare su Molinari.

Sulla questione è intervenuto Sebastiano Visintin, che ospite negli studi del talk di Rete 4 ha voluto precisare: “Questa frattura? Io certe cose non riesco a capirle, lascio a voi che seguite il caso esprimervi, io da adesso in poi mi dedicherò a parlare di Liliana, di chi fosse, della sua vita; di Lilli forse non interessa più niente a nessuno, io voglio parlare di lei e queste cose le lascio a voi esperti. Ci sono due consulenze divergenti fra di loro – aggiunge – quella di Costantinides dice certe cose e la Cattaneo dice altro, io mi arrendo e mi rimetto nelle mani degli inquirenti”.

LILIANA RESINOVICH, GAROFANO SULLA VERTEBRA T2

Infine le parole del generale Garofano, ex consulente di Sebastiano, che ha precisato: “Io credo che la questione della frattura della vertebra sia dalla parte della consulenza Costantinides, quindi una frattura avvenuta durante la preparazione anatomica, perché in letteratura viene riportata molte volte. Lilli inoltre aveva un’osteoporosi e poi il prof. Fineschi aveva visto quella tac e, con la sua esperta, una radiologa forense, aveva escluso che ci fossero delle lesioni”.

Quindi ha aggiunto: “La cosa strana è che questo signore – dice riferendosi a Giacomo Molinari, ndr – è andato in polizia a presentare una memoria, ma non è stato sentito dalla procura: siamo in attesa che la Cassazione possa autorizzare la famosa terza perizia, un esame super partes rispetto alle due consulenze che confliggono”. Insomma, un nuovo giallo nel giallo, che speriamo possa essere chiarito il prima possibile anche perché il prossimo mese saranno già quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich e mancano ancora tantissime risposte: attendiamo i prossimi aggiornamenti e le prossime novità.