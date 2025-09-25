A Dentro la notizia l'intervista al marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: ecco le sue ultime dichiarazioni in diretta tv su Canale 5

A Dentro la notizia vi era ospite anche ieri Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie, Liliana Resinovich. Gianluigi Nuzzi l’ha subito incalzato ricordandogli delle dichiarazioni rilasciate sempre al talk di Canale 5: “Io e i miei avvocati abbiamo un asso” e lo stesso Sebastiano ha spiegato: “Un asso contro Claudio? Si è parlato di questi messaggi che ha mandato a Liliana e che sono stati cancellati, è importante capire. Se io avessi cancellato dei messaggi a Liliana prima di andare in questura…. questo è poi quello che risulta, non lo dico io”. Secondo l’indagato “Bisogna fare chiarezza assolutamente su questi messaggi”.

Poi ha proseguito, sempre parlando di Claudio Sterpin: “Sentire questa persona che parla di tua moglie, che doveva andare a vivere con lei, parlando di una storia d’amore dove non c’è una foto, un elemento… non si vergogna? Io chiedo rispetto per mia moglie perchè non è qui a rispondere, Mia moglie è morta e ad un certo punto lui dice che è il suo amante, ma ti rendi conto? Sono passati 3 anni e mezzo e parliamo ancora di queste cose”.

LILIANA RESINOVICH, MARANO VS SEBASTIANO SUL RAPPORTO CON STERPIN

In studio a Dentro la notizia vi era anche Gabriella Marano, consulente del fratello di Liliana, Resinovich, Sergio, che ha ribattuto a Sebastiano: “Ci sono tantissimi messaggi che parlano di una profonda intimità fra i due, non di inquietudine”, ma Visintin non ci sta: “Non confondiamo l’amicizia con l’amore”.

“Sterpin era il presidente del Marathon e mia moglie faceva la 24 ore, faceva le maratone, la 100 km, era un’atleta. Guarda le foto di Liliana – dice poi indicando alcuni scatti mostrati in studio a Dentro la notizia – lui non ha una foto di Lily. Come può una persona dire certe cose senza una prova. Sono d’accordo con un’amicizia, ma una storia di amore…”.



LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO: “NOI UNA COPPIA APERTA? PER NIENTE”

Gianluigi Nuzzi ha quindi chiesto a Sebastiano se lui e la moglie fossero una coppia aperta: “Io sono un fotoreporter, lei era un’atleta, conoscevamo una montagna di persone. Io avrei fatto una scappatella? Con una donna così? Era il mio fiore, il mio amore, non sarei mai potuto andare con un’altra. Io non ero molto geloso perchè eravamo in sintonia e molto affiatati, 32 anni e mezzo insieme, abbiamo viaggiato ovunque, non c’è un elemento che dimostra il contrario”.

Ma anche in questo casa Gabriella Marano non ci sta: “Non è così, Liliana Resinovich cercava come divorziare e nel nostro ordinamento ci si divorzia dal marito, non lo dice Claudio Sterpin”. Sebastiano ribatte: “Sono sempre le solite cose di cui si parla, noi cercavamo una nuova casa, in quella casa dove vivo ancora adesso non stavamo bene, avevamo un sacco di problemi, cercavamo altro anche perchè costava tanto”, ha concluso l’ospite.