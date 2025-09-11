Liliana Resinovich è stata uccisa o si è suicidata? Sebastiano ne ha parlato stamane a Storie Italiane, ecco le sue dichiarazioni su Rai Uno

Sebastiano Visintin è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Storie Italiane, per parlare ovviamente del giallo di Liliana Resinovich. La donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022, sparita il 14 dicembre 2021, non è ancora ben chiaro se sia stata ammazzata o se si sia suicidata, e Sebastiano ha raccontato le sue sensazioni in diretta sul primo canale. “Io a questo punto credo che si sia suicidata – esordisce il marito della vittima – penso che si sia tolto la vita, i motivi dovranno essere capiti, il mio rammarico è proprio questo, non aver percepito qualcosa che c’era in lei”.

Liliana Resinovich, il fratello: "Sebastiano mente"/ "GoPro cancellata per paura delle indagini"

E ancora: “Quello che dice la Cattaneo, per carità, è un luminare, vedremo se ciò che dice lei emergerà. Io mi trovo di fronte l’accusa di aver ucciso mia moglie, di averla picchiata e soffocata, respingo tutte queste accuse, io non ho niente a che fare con la morte di Liliana”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO E LE ACCUSE DI JASMINA

Sebastiano aggiunge: “La dottoressa Cattaneo ha ribaltato la prima perizia, io lo contesto, la prima perizia è stata fatta da Costantinides che è un luminare, quindi due consulenze diverse”. Sebastiano ha aggiunto: “Il corpo di Liliana è stata lasciata 5 ore nell’obitorio a temperatura ambiente, questo è stato un grande errore”.

Liliana Resinovich/ Sebastiano Visintin: “Non ho paura, ma sono solo. Ho cancellato i video perchè...”

Sebastiano Visintin ha quindi replicato alle accuse dell’albergatrice Jasmina, che parla di un rapporto fra Sebastiano e Liliana Resinovich, tutt’altro che idilliaco. “Io non mi devo confrontare con Jasmina, se la procura riterrà opportuno andare avanti io dirò le mie cose, queste sono parole sue, non voglio contestare e non voglio rispondere. La minaccia all’albergatrice da parte della mia amica? E’ un problema suo non mio, poi se la procura vuole approfondire va bene”. Per poi aggiungere: “Quando sarà il momento avrò anche io certe cose da dire”. Sebastiano ha poi fatto chiarezza sui video e le foto cancellati dalla sua GoPro il giorno in cui Visintin ha scoperto di essere stato indagato spiegando: “Le immagini della GoPro sono finite negli hard disk e gli hard disk sono nelle mani degli inquirenti. Due computer, un tablet e degli hard disk sono stati sequestrati”.

Liliana Resinovich, test in Usa su 4 cadaveri per congelamento/ La difesa di Visintin: "GoPro? Basta fango!"

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO E LA CONNESSIONE DEL TELEFONO

Sulla mancanza di connessione sul luogo di lavoro, il buco di circa 3 ore nel telefono la mattina del 14 dicembre 2021, Sebastiano dribbla: “Io non mi ricordo cosa accadde quel giorno, a volte è connesso, altre volte no. Sono cose abbastanza complesse da analizzare, quando sarà il momento ne parleranno i miei legali. Son passati 3 anni e 8 mesi, il mio stato d’animo, quello che ho vissuto in questi due anni, è stato follia, pazzia. Da un anno circa ho cominciato a vedere le cose sotto un altro punto di vista”.

Quindi precisa: “Indubbiamente certe cose non posso più dirle perchè i miei avvocati mi han detto di aver parlato troppo ma io ero nella follia più totale e adesso a distanza di tempo rileggo le cose in maniera diversa. Pensa di salutare tua moglie e non vederla più da viva e da morte e ancora oggi non sappiamo cosa sia successo. Quando mi è stato consegnato un avviso di garanzia per aver ucciso mia moglie per me è stato dirompente, è stato uno choc tremendo, ma io non ho niente a che fare con la morte di Liliana”. Quindi aggiunge: “I famigliari, il fratello, la cugina, l’amica, l’albergatrice che dicono che litigavamo, quindi dico che se c’è qualcuno che ci ha visto litigare al di fuori di questo circolo, che si faccia vivo, faccio questo appello. Io sono conosciuto per non aver mai litigato con nessuno”.

LILIANA RESINOVICH, LE PAROLE DI MARINA BALDI

A Storie Italiane vi era anche Marina Baldi, consulente della famiglia di Liliana Resinovich: “Io non sono d’accordo con quanto dice il signor Visintin. Abbiamo visto il video girato nel momento in cui è stato trovato il corpo di Liliana e già da lì si evincono delle azioni perchè si pensava ad un suicidio. Era molto evidente che questa situazione fosse già incasellata nel suicidio e questo ha in qualche maniera inficiato tutti gli accertamenti che devono essere fatti quando c’è un suicidio”.

E ancora: “La perizia Constantinides dice che è un suicidio ma la perizia Cattaneo mi sembra molto accurata e precisa e leggendola mi sono convinta del fatto che abbiano effettivamente individuato alcuni elementi che sono importanti”.

LILIANA RESINOVICH, LE PAROLE DELLA CONSULENTE DI SEBASTIANO

Così invece Anna Maria Casale, consulente di Sebastiano: “Per cercare di sgombrare il campo da quelle che sono delle idee ancora contrastanti, conosciamo il valore della dottoressa Cattaneo e del dottor Constantinides, quindi quello che gli avvocati hanno chiesto è stata una terza perizia, un professionista super partes che possa dirimere quelle che ad oggi possano essere delle interpretazioni, la consulenza della Cattaneo riporta sicuramente dei dati più precisi rispetto alla prima quindi perchè non fare una terza perizia per dipanare un dubbio, vedremo come si pronuncerà la Cassazione”.

Quindi ha aggiunto: “Sebastiano inizialmente parlava di omicidio di Liliana Resinovich, poi di suicidio, io ho parlato tanto con lui e mi ha detto di aver riflettuto e sembra difficile pensare che qualcuno possa volere così tanto male a Liliana. Nella prima perizia sono state commessi degli errori, errori di protocollo: nel momento del ritrovamento del corpo non ci sono state delle attenzioni, il corpo è stato spostato, non sono state messe delle cuffie, sicuramente ci sono stati degli errori”. Vedremo se con lo sviluppo delle indagini tutti questi dubbi saranno definitivamente risolti o meno.