A Morning News si parla di Liliana Resinovich con le parole del marito Sebastiano Visintin: scopriamo che cosa ha dichiarato

A Morning News si torna a parlare del giallo di Liliana Resinovich e il programma di Canale 5 ha intervistato Sebastiano Visitin, il marito della vittima, ricordiamo, unico indagato nell’indagine. Secondo l’uomo non è ancora chiaro se Lilly si sia suicidata o sia stata uccisa: nella prima autopsia si parlava di suicidio mentre con la perizia della dottoressa Cattaneo si è deciso per l’omicidio.

Gli avvocati di Sebastiano chiedono da tempo una superperizia, ma al momento il Gip non l’ha concesso. “Non so se si è suicidata – le parole di Sebastiano sul quinto canale stamane – andrà chiesto a a loro, io ormai non lo so, non lo sa nessuno se è un suicidio o un omicidio, sono ipotesi e pensieri che penso avranno un po’ tutti. Perchè si sarebbe suicidata? Questo non lo so, se si sapesse il motivo, ci sarebbero anche le risposte”.

Quindi Sebastiano racconta i possibili indizi lasciati da Liliana Resinovich: “Fede e cellulare lasciati a casa? Diciamo che questi sono elementi in cui c’è questo pensiero che Liliana sia uscita proprio per suicidarsi, adesso che l’abbia fatto o no… aver lasciato a casa tutte queste cose è un sintomo chiaro che sia uscita per suicidarsi”.

Sul fatto che sia indagato, Sebastiano aggiunge: “La procura mi ha indagato per l’omicidio di Liliana Resinovich ed è un’accusa davvero tremenda, io chiedo che vengano fatte indagini a 360 gradi non solo su di me ma su tutti quelli che hanno ruotato attorno alla vita di Liliana”.

La collega di Morning News domanda quindi se ci sono elementi da esaminare meglio, magari tralasciati? “Non spetta me ne ai miei legali… bisogna esaminare un po’ tutto quello che è stato fatto fino adesso e mettere insieme le cose, io mi auguro… sono contento che sono venuti a casa mia, così almeno abbiamo più chiarezza, sappiamo cosa è successo, se ci sono elementi o altre cose per far capire le responsabilità di qualcuno”.