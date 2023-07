Liliana Resinovich/ Sebastiano: “Ho un’amica a cui sono molto legato sentimentalmente”

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Morning News, per gli ultimi risvolti su un giallo che va avanti ormai da più di un anno e mezzo e non sembra volersi sbrogliare. “Sono venuto qui per mesi ogni settimana”, ha spiegato Claudio Sterpin in diretta tv dal luogo del ritrovamento del cadavere. “Io l’ho detto da subito che era impensabile e impossibile che lei si togliesse la vita con quello che noi avevamo programmato con il nostro futuro. Noi ci siamo avvicinati nell’ultimo anno, da dopo la morte di mia moglie, ormai è una storia trita e ritrita. La decisione di convivere è vinita dopo il 25 ottobre”.

“Quando sono rientrati dalle ferie a settembre lei ha cominciato a venire a casa mia ufficialmente per stirare le camice, è stata la molla che ha fatto scattare il tutto”. Secondo Sebastiano Visentin, il marito di Liliana Resinovich, Claudio starebbe inventando tutto: “E’ una palla tremenda, forse mente sapendo di mentire, i rapporti fra di loro non era più quelli di prima da molti anni, forse 5 se non di più. Lei continuava a fare la sua vita perchè non sapeva dove andare”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN E SEBASTIANO VISENTIN A MORNING NEWS”

Claudio Sterpin ha proseguito: “Io le avevo detto che la casa era vuota e che ero solo, poi ha cominciato a venire tutti i martedì, poi mercoledì e giovedì, e ci vedevamo almeno 3 o 4 volte alla settimana. Non so se Sebastiano era al corrente di ciò. Io le avevo detto che poteva venire anche lui, poi le cose sono cambiate in corso d’opera, quando noi abbiamo preso la nostra decisione di continuare la vita assieme. Io sono convinto di quello che dico, lo dico dal primo giorno che sono andato in polizia, il 15 dicembre 2021, ho raccontato tutta la mia storia, non cambierà di una virgola la mia versione, sono pronto ad andare contro tutto e tutti. Forse Sebastiano ha fatto finta di non vedere, lei non può non avergli detto niente, ma lei non era più sua moglie da mesi”.

Emanuele Canta ha intervistato anche Sebastiano Visentin, che ha fatto delle confessioni interessanti: “Liliana è da nove mesi che è dentro di me, io non ho più voglia di vivere però penso a lei e a tutti gli anni passati assieme e questo mi da la forza di continuare. Non c’erano problematiche fra di noi negli ultimi tempi. Quello che dice Claudio, chi è Claudio?”. Poi ha aggiunto: “Ho un’amica con cui sono legato molto anche dal punto di vista sentimentale. Mi piacerebbe vivere con lei a Trieste, parliamo di un forte legame”. Claudio Sterpin ha commentato: “Ognuno è padrone della propria vita. Lo stesso discorso vale per Lily, lei avrebbe voluto iniziare una seconda vita a metà dicembre. Io ho finito con le donne, purtroppo per loro e per me, la mia seconda donna era Liliana, avrei voluto lei dopo mia moglie. Io ho 84 anni, Lily è stata la mia ultima donna”.











