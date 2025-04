Colpo di scena nel giallo di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, il marito, è indagato, ed è il primo iscritto sul registro in merito all’omicidio commesso il 14 dicembre del 2021 a Trieste.

Ieri le telecamere di Quarto Grado hanno raggiunto Sebastiano Visintin nella sua abitazione, apparso decisamente provato: “La procura ha le sue teorie, ha le sue cose – le sue prime parole – con i miei avvocati cercheremo di capire di cosa dovrò rispondere. La perquisizione? Non lo so, non lo sa nessuno, tramite gli avvocati cercheremo di capire, cosa hanno cercato, cosa hanno trovato. Il mio stato d’animo? Sono tre anni e mezzo, tante perquisizioni che ci sono state qua, arrivare al punto martedì di trovarmi in quella situazione è stato tremendo.

L’uomo ha proseguito: “Io sono sereno, non ho nessun timore, continuerò la mia vita, assieme ai miei avvocati cercheremo di capire cosa verrà fuori. Non sono nel momento di fare dichiarazioni, ho accettato di essere qui per salutarvi, per farvi capire che sono tranquillo e sereno. Ho ricevuto minacce? Si è vero ho ricevuto delle telefonate minacciose. Il mio avvocato Paolo Bevilacqua mi ha detto che ora sarò indagato così avremo la possibilità anche noi di accedere a quelle che sono le accuse poi vedremo insieme cosa verrà fuori. Io sono tranquillo. Si hanno fatto come al solito, guardato tutto, perchè han portato via i coltelli? Per me è stata davvero una grande sorpresa, non commento, vedremo insieme di capire”.

Quindi il marito di Liliana Resinovich ha proseguito: “Io spaventato? Assolutamente no, sono un po’ stanco, ho fatto anche oggi i miei chilometri, ho lavorato stamattina, pomeriggio, poi sono venuto a casa, ho sentito suonare il campanello, ho trovato una sorpresa, comunque siete sempre ben accetti in casa mia. Che effetto mi fa essere indagato per l’omicidio di Liliana Resinovich? E’ una brutta cosa… indagato va bene ma accusato no, se ci saranno delle responsabilità vedremo”. E ancora: “Non ho convidiso con nessuno questa cosa, tutti quelli che mi conoscono bene sanno quello che è successo e adesso siamo arrivati al punto in cui tutti stiamo cercando di capire cosa è successo. Io sono indagato e va bene, adesso gli avvocati avranno il tempo di rispondere. Io non ho paura, nella mia vita ho passato tantissime cose belle e brutte, è un momento delicato, di dolore, essere indagato e aver perso la moglie e in questi anni aver provato a capire cosa sia successo a Liliana Resinovich e trovarmi oggi indagato è la cosa peggiore che possa capitarmi”. Ma adesso rispetto all’omicidio di Liliana Resinovich,

Sebastiano ha dei sospetti verso qualcuno dopo queste indagini a suo carico? “Io ho il massimo rispetto di quello che fanno, io sono a disposizione. Io non ho il minimo idea di cosa può essere successo a Liliana, non ho sospetti, vorrei capirlo, spero piano piano di capirlo, a meno che non venga fuori qualcosa di importante credo sia difficile trovare delle risposte”. Come riesce Sebastiano a vivere in quella casa dove non c’è più Liliana? “Ciò che mi dà la forza di continuare questa lotta, è il fatto che non ho fatto niente di male a Liliana, anzi ho sempre cercato di aiutarlo in questi suoi momenti, abbiamo fatto dei viaggi, è tutto documentato”.

E ancora: “Martedì sera parlavo con l’agente che ha visionato i miei hard disk, si parla di 600mila foto di me e di Liliana, dei nostri viaggi. Io non devo dimostrare niente, sono tranquillo, sereno, non ho paura di niente e non ho fatto niente di male a Liliana”. Carmello Abbate ha quindi domandato se “hanno vinto loro”, con riferimento a tutte le persone che lo accusano da tre anni: “Io l’ho detto dal primo giorno – la replica – verrà il giorno in cui dovrete chiedere scusa a Sebastiano”. Nuzzi ha quindi incalzato Sebastiano sulle sue interviste spesso contraddittorie: “Certamente – dice lui – quando ti trovi in queste situazioni il cervello non va sempre come vorrebbe, ora aspettiamo cosa decideranno di fare i miei avvocati, io sono a loro disposizione, ho massima fiducia in loro e spero di avere la possibilità di poter parlare con gli inquirenti e di rispondere alle domande che mi fanno”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO E LE ACCUSE DEI PARENTI

Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, accusa Sebastiano sul fatto che lo stesso diceva che la moglie si era subito suicidata: “Sono cose che dice lui – replica Visintin – ne risponderà, io ho tutt’altre cose, forse lui non si ricorda, non è qua il momento di parlare di questo e quando sarà il momento se sarà utile ne parleremo. Sono cose che dice lui e che pensa, io non ho niente da rispondere a Sergio”. Sebastiano non vuole quindi per ora la resa dei conti: “Non è questa la sede – ribadisce – quando sarà il momento con gli inquirenti ne parleremo. Sono già venuto qui e non è il momento di fare il processo alle domande fatte dal fratello, zio, cugina…”.

Ma cosa si aspetta Sebastiano dalle persone, dall’opinione pubblica, ora che è indagato? “Io vado sempre avanti dritto, quelli che mi conoscono, quelli che frequento sanno esattamente chi sono e come è stata la mia vita con Liliana, ci saranno sicuramente persone che ti guarderanno con occhi diversi ma io vado avanti, vado avanti con la mia vita, a lottare per trovare cosa è successo a Liliana, io non ho niente a che fare con la sua morte e questa è la mia serenità dentro che mi dà la forza per continuare”.