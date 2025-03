Quarto Grado si è occupato anche ieri della misteriosa morte di Liliana Resinovich, la donna che, ormai si può dire con certezza, è stata uccisa a dicembre del 2021 in quel di Trieste, così come concluso dal rapporto della dottoressa Cattaneo. In studio, nel talk di Rete 4, vi era il marito Sebastiano Visintin: “Fino all’altro ieri – racconta – c’era questa storia che diceva che il corpo di Liliana era stato portato lì, refrigerato, tutta una serie di cose come i cinghiali, le formiche, il polline… adesso è tutto cambiato, il corpo di Liliana Resinovich da lì non si è spostato, è rimasto lì da 21 giorni, chiedo chiarezza, io sono veramente… non riesco a capire. Nessuno mette in dubbio quello che dice la Cattaneo”, aggiunge il marito di Liliana Resinovich. “Io temo di finire arrestato? Stai dicendo cose grandi Gianluigi Nuzzi, io sono tranquillo, se mi arriva un avviso di garanzia è dovuto a quello che sta emergendo, ma ci vorrà del tempo, ci sono altre persone coinvolte e io vorrei che tutte le persone che ruotano attorno alla storia di Liliana Resinovich, vengano sentite. Ma io di cosa devo avere paura?”. Gianluigi Nuzzi si rivolge alle telecamere: “Sebastiano non è indagato, qui non si fanno processi sommari e io combatto tutti i giorni sui social contro chi dice che proteggiamo Sebastiano”. Sebastiano aggiunge: “Sono tre anni e tre mesi che aspettiamo”.

Il conduttore domanda quindi come mai Sebastiano sembrerebbe essere rimasto quasi impassibile alle notizie dell’aggressione e dell’omicidio di Liliana, e lui ha replicato: “In tutto questo anno in cui le povere ossa di mia moglie sono state a disposizione della dottoressa Cattaneo per me è stato un trauma molto forte, Liliana ha bisogno di pace, di rispetto, di sapere la verità. Io sono rimasto freddo nell’apprendere queste notizie? Quando sarà il momento vedrai che mi vedrai reagire, io sono fatto così. Ne ho passate di cotte e di crude nella mia vita, dalla perdita di mia figlia ad altre cose”. Nuzzi ha poi chiesto perchè Sebastiano ha voluto sottolineare il peso della moglie, 42 kg, durante un’ultima puntata: “Perchè lei aveva questa mania del peso – racconta Sebastiano – lei teneva molto al suo peso, diceva ‘anche oggi 42 kg’, e qui bisogna stare attenti a come si parla”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO VS CLAUDIO STERPIN E SERGIO

Sebastiano Visintin si è quindi arrabbiato nel sentire le parole accusatrici di Claudio Sterpin e i suoi programmi futuri con Liliana Resinovich: “Come permetti di far parlare questo signore che fino adesso ha detto mille cose… dice che è stata uccisa a casa, poi dice che c’era una sosia che camminava, ma ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo? Fammi un favore, quando fai parlare questo signore me lo dici e io me ne vado fuori. Qui abbiamo toccato il limite. Si parla di una storia d’amore… vengono fuori mille cose e mille situazioni”.

Sebastiano ce ne ha anche per il fratello di Liliana Resinovich, Sergio: “Dice cose allucinanti, ci sono tantissime cose che potrei direi su questo signore ma le dirò quando è il momento”. Poi aggiunge: “E’ un signore che gira in Mercedes, si compra un appartamento, Liliana sta lì a dargli i soldi per fare la spesa, aiutare la nipote a studiare. Noi avevamo una macchina di seconda mano e andavamo negli ostelli per risparmiare qualche soldo… Sergio per favore”. Poi aggiunge, ribattendo sempre a Sergio Resinovich che lo accusa di essere l’assassino della sorella: “A me non piace essere accusato di omicidio, che lo vada a dire in procura, io non ho niente da nascondere, quando dice delle cose deve provarle, non venire qui a starnazzarle così”.

LILIANA RESINOVICH, I SOSPETTI SU SEBASTIANO E IL SUO CELLULARE

Ma l’alibi di Sebastiano è solido? Si domanda Quarto Grado. Si è cercato di risalire agli spostamenti della mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della donna. Tra le 9:12 e le 12:13 c’è un buco nel telefono di Sebastiano, visto che lui si trovava in un laboratorio di coltelli dove il telefono non prende. “Se per alibi si intende, i suoi giri in Go Pro chiaro che cade tutto perchè la morte di Liliana Resinovich va collocata in precedenza – racconta la dottoressa Marano, consulente della famiglia – e questo ce lo dice la consulenza di Cattaneo”.

E ancora: “Dobbiamo collocare la morte nel momento in cui Sebastiano è in quel magazzino, noi abbiamo fatto una consulenza e c’è un buco di tre ore senza traffico del cellulare oltre ad un consumo irrisorio di corrente elettrica. Noi abbiamo guardato dal primo dicembre, c’era sempre traffico dati ogni volta che agganciava la cella, quell’anomalia del buco di 3 ore c’è solo il giorno della scomparsa e della morte di Liliana, questo è quello che emerge dalla nostra consulenza. Noi abbiamo chiesto di fare una prova tecnica ora ma per il momento non è ancora stato fatto”. Sebastiano ha replicato: “Io l’ho spiegato tante volte, ho detto che ci sono le mura spesse nel laboratorio, quando mi portavo più dentro nel laboratorio non prendeva il telefono”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO SI ARRABBIA CON “L’ACCUSA”

Carmelo Abbate a quel punto si domanda: “Sebastiano secondo chi lo accusa avrebbe ucciso Liliana perchè Liliana voleva lasciarlo, chi lo dice che Liliana voleva lasciarlo, dove sta scritto? A nessuno risulta nulla, non risulta nemmeno un amante, la stessa Liliana nei famosi messaggi… non emerge mai una volta un intento fra Liliana e Sterpin di lasciare il marito e di andare a stirare le camice con lui in eternità. Sterpin, sentito il 15 dicembre il giorno dopo, gli chiedono se Liliana Resinovich aveva detto a Sebastiano che voleva divorziare, lui dice di no, quindi di che stiamo parlando?”.

Per Sebastiano “E’ tutto nella fantasia del cervello di Claudio Sterpin, un uomo che si deve vergognare”, per poi sbottare quando Nuzzi dà la parola all’avvocato Nicodemo Gentile “Non chiamarmi più per favore!”. “So che sei arrabbiato per quello che hai sentito – conclude il conduttore del talk rivolgendosi a Sebastiano – ma credo che il confronto su questa perizia andava fatto”.