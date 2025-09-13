Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, intervistato ieri sera da Quarto Grado per fare chiarezza sul giallo di Trieste

Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, è stato intervistato dai microfoni di Quarto Grado sul giallo della moglie. Tante le cose che ha raccontato, a cominciare dalla questione della GoPro, che sarebbe stata formattata dallo stesso Sebastiano il giorno in cui ha saputo di essere indagato.

“Molte volte la polizia – racconta il marito della vittima – è venuta a casa mia, ho fatto vedere i video fatti con la GoPro, poi hanno copiato tutto il contenuto sul computer. Molte volte sono stato chiamato in questura, molte volte ho portato la GoPro, poi un’altra volta quando son venuti da me l’hanno portata via, quindi tutti gli esami sono stati fatti sulla GoPro, le date? Non me le ricordo assolutamente, forse nei primi sei mesi”, dalla scomparsa della moglie.

Secondo Quarto Grado però queste tempistiche non coinciderebbero visto che il talk di Rete 4 specifica: “Sostiene di aver consegnato agli inquirenti nei mesi immediatamente successivi alla scomparsa della moglie i video e la telecamera, ma dagli atti in nostro possesso non risulta: la GoPro sarebbe stata analizzata e sequestrata solo un anno e mezzo dopo”. Sebastiano ha aggiunto: “Io ho aperto sempre la porta a tutti e non ho niente da nascondere”.

LILIANA RESINOVICH, LE PAROLE DI GAROFANO

Sulla questione della GoPro è intervenuto anche il generale Garofano, consulente di Sebastiano Visintin, che ha spiegato: “Mi sembra di tornare su un aspetto già chiarito, la polizia postale ha riscontrato quelli che erano i movimenti di Sebastiano, i luoghi dove era andato, le persone contattate, ritornare su questi aspetti è una suggestione che poco importa. Aspettiamo i risultati delle analisi, anche se bisogna andarci con i piedi di piombo visto che il signor Visintin non è ignoto N ma è il marito della vittima e inoltre aspettiamo che la Cassazione si esprima, in quanto il fulcro della vicenda è la questione medico legale e aspettiamo che disponga o meno una nuova perizia”.

E ancora: “Noi diamo a Visintin una connotazione che non è dell’uomo, tra l’altro era una persona che faceva molti video. Se c’era qualche cosa che lo sconfessava avrebbe buttato la GoPro, lui faceva fotografie e video in maniera ossessiva, li ha cancellati perchè aveva bisogno di spazio”.

LILIANA RESINOVICH, LE PAROLE DELL’AVVOCATO COZZA

Per l’avvocato Cozza, legale della cugina di Liliana Resinovich, le cose però sono andate diversamente: “I dati della GoPro non sono mai stati acquisiti. Siccome Visintin diceva che aveva l’alibi di questa GoPro io al suo posto l’avrei tenuta in una cassaforte, andare a cancellare i dati proprio il 13 giugno, quando viene fuori la notizia del sequestro, questo è un dato che fa riflettere la questura. La data e l’ora della GoPro possono essere modificati manualmente, come ci dice la casa madre. Il GPS no, tanto è che alcuni video danno conferma, altri no”.

Quindi ha sottolineato: “Il telefono che conteneva l’applicazione con i video, il Samsung 21, è stato dato da Visintin il giorno 20 giugno 2023 agli inquirenti, ma ne consegna un altro dello stesso modello. L’amica a cui aveva regalato il telefono lo consegnerà poi a settembre 2023. Quindi dobbiamo scoprire se gli accertamenti sui cellulari sono stati eseguiti. Dalle nostre informazioni il telefono è stato acquistato nel febbraio del 2022, quindi il telefono consegnato non era in uso durante la scomparsa della moglie”. Per Garofano “Sono le vostre ipotesi”.



LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO E LA SUA ESTATE

Quarto Grado ha parlato con Sebastiano Visintin non soltanto della GoPro: “Come è andata la mia estate? Diciamo che giugno e luglio molto bene, in agosto dopo ferragosto mi è successo questo fatto, forse mi sono stancato troppo o il caldo, fatto sta che ero in bicicletta, non mi sono sentito bene, sono rientrato nell’albergo dove andavo da anni a Riccione, mi hanno portato nel reparto cardiologico, mi hanno tenuto lì una settimana, le mie patologie cardiache sono sempre rimaste uguali, non sono peggiorate. Penso che sia dovuto a questo stress emotivo per come si sono evolute le cose e il mio corpo ha avuto un cedimento molto forte”.

Sebastiano aggiunge: “Non me l”aspettavo, mi hanno preso le impronte digitali e mi hanno schedato. Poi mi hanno portato in questura, mi hanno fotosegnalato, umanamente ho toccato il fondo, mi sono sentito distrutto”, dice riferendosi alle indagini nei suoi confronti.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO: “PENSO SI SIA SUICIDATA”

Sulla perizia chiesta dagli avvocati: “Ancora oggi ci troviamo di fronte ad una perizia del dottor Constantinides che è illustre, conosciuto e di grande spessore e poi la perizia della dottoressa Cattaneo, anche lei di grande spessore: queste due perizie sono in contrasto fra di loro su tantissime cose, ed è quindi giusto che venga fatta un’altra perizia superpartes fatta da persone che deciderà la procura”. Su eventuali omissioni nelle indagini: “Io penso che si è perso un po’ troppo tempo, le cose sono andate avanti all’inizio molto lentamente e oggi paghiamo questa cosa, se ancora oggi dopo tre anni e 8 mesi siamo ancora al punto di partenza, non so se arriveremo ad una verità mai”.

Quindi ha concluso: “Tutto porta al suicidio, mi trovo in grande difficoltà, non posso che pensare comunque ad un suicidio, lei è uscita di casa senza portare niente, senza i documenti, senza i telefoni, tutto fa pensare ad un gesto estremo e questo fa male perchè evidentemente tante cose non le ho capite, non mi sono accorto”. Insomma, Sebastiano continua quindi a tirare dritto per la sua strada, dicendosi totalmente estraneo ai fatti e soprattutto di aver collaborato sempre con gli inquirenti. Ribadisce inoltre la tesi del suicidio, visti i segnali emersi, in attesa comunque che si faccia una nuova super perizia.