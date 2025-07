A Quarto Grado vi era Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich: tutta la sua verità sulle ultime indiscrezioni emerse

Torna ospite dopo una lunga assenza negli studi di Quarto Grado, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich. Appena ha preso la parola l’uomo, ricordiamo unico indagato per l’omicidio della moglie, ha spiegato: “Ho deciso di parlare perchè ultimamente sono emerse tante cose, Claudio dovrebbe vergognarsi di quello che dice, sono cose di Liliana e lei non c’è più, cosa sta dicendo? Quello che dice viene preso come oro colato e questo mi da estremamente fastidio”.

Il riferimento di Sebastiano è alle parole che Claudio Sterpin rilasciò la settimana scorsa sempre a Quarto Grado e in cui parlò di un presunto avvicinamento di Liliana Resinovich ad un non meglio noto farmacista.

“Anche se avessi saputo di questo farmacista non lo direi, a cosa serve? – replica Sebastiano – sono fantasie di Claudio, tu stai parlando di questo perchè lo dice Sterpin, è oro colato? Vuoi che non sappia che io conoscevo le persone che frequentava Liliana? Io chiedo a Claudio di rispettarla, lui continua a “sparare”, a Trieste conoscono Sterpin. Comunque – aggiunge – io non sono qui per confrontarmi con Sterpin, stiamo parlando di una donna che per vari motivi non c’è più”.

Gianlugi Nuzzi fa notare al suo ospite che Liliana Resinovich è stata ammazzata, e lui replica: “Questo è tutto da verificare, da 3 anni e mezzo non abbiamo ancora certezza di quello che è successo”.

Di nuovo su Sterpin: “Il farmacista sono sue supposizioni, non confondiamo l’amicizia con un sentimento che è frutto della sua fantasia. Liliana salutava tante persone, centinaia di persone, andavamo a trovare questo suo amico farmacista, certo che so chi è, ma non dirò come si chiama, non ha senso, sono cose sue e supposizioni. E’ una conoscenza che risale da sempre, non so dirti il giorno esatto da quando lo conosciamo, lo conosceva come tantissime altre persone e il signor Sterpin non si può permettere di fare illazioni su persone che non c’entrano niente”.

“Farmacista coinvolto? Assolutamente no, ogni tanto noi si passava da lui e andavamo a salutarlo, penso che siano amici di infanzia. Parliamo di tanta gente che frequentava Liliana che non c’entra niente con quello che dice Sterpin. Le cose sono completamente diverse da quelle che dice lui, in questo caso e anche in tante altre cose, piano piano le chiariremo”. Le telecamere di Quarto Grado hanno mostrato un incontro organizzato in provincia di Lucca, a cui ha presenziato proprio Sebastiano e durante il quale si parlava di Liliana Resinovich.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO AD UN EVENTO IN TOSCANA

Nel corso dell’evento Sebastiano ha raccontato: “Sono venuto qui per curiosità per sentire di cosa si sta parlando. I miei avvocati mi avevano detto di non venire, ma ho parlato con loro dicendo che sarei andato solo per ascoltare, non risponderò ad alcuna domanda ma farò commenti su qualcosa che può essere interessante. Quel giorno che è venuta fuori questa frase ‘Sebastiano ha ammazzato Liliana Resinovich’, secondo la procura, per me è stato devastante, sinceramente ho pensato a qualcosa di peggio”.

Poi ha chiarito: “Non mi rimprovero assolutamente niente sulla scomparsa di Liliana. Sono tre anni e mezzo in cui ricevo domande e devo dare risposte, sono stato in tutte le tv, forse ho sbagliato ma adesso preferisco capire cosa ne pensa la gente, che idea si è fatta. Rigettata la superperizia? Su questo non mi posso esprimere, parleranno i miei avvocati che in questi giorni si danno da fare”.

Quindi in studio a Quarto Grado ha aggiunto: “Ho scelto di incontrare il pubblico, ho ricevuto questo invito da una persona che conosco, un criminologo che seguivo già ai tempi del mostro di Firenze, mi ha detto che si sarebbe parlato di Liliana e io sono andato per curiosità per capire di cosa si stesse parlando ma non è venuto fuori nulla”.

“Mi aspettavo qualche critica, ma le persone dicevano le solite cose. Lei sarebbe stata contenta di questa mia presenza? Lei non sarebbe mai stata contenta di tutto quello che sta uscendo, mi rendo conto che in questi 3 anni e mezzo non abbiamo fatto nient’altro che litigare, io ho sbagliato. Comunque – ribadisce – ero solo interessato a capire di cosa si parlava. Può essere che certe cose non le ho capite di Liliana ma non ho di cui pentirmi”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO: “MI HA DEVASTATO MOLTISSIMO…”

E ancora. “Una cosa che mi ha devastato moltissimo è stato quando su tutti i giornali e tutte le tv è apparso che io avevo ucciso Liliana Resinovich. Non è una sentenza ma non è una cosa da poco, io ho passato una settimana d’infermo dentro di me, con i miei avvocati poi ci siamo confrontati”.

Sulla superperizia richiesta dai suoi difensori respinta: “Non è una cosa da poco, non ho paura di essere incastrato, spero che la giustizia faccia correttamente il suo corso, sono convinto che i miei avvocati siano molto preparati, stanno vagliando tutte le sfaccettature di questa storia e piano piano andremo avanti”.

Poi ha concluso: “Per me è stato legittimo essere invitato in un posto dove si parlava di mia moglie Liliana Resinovich, mi sono sentito come in una famiglia”.

La posizione di Sebastiano quindi non cambia, si dice innocente, non coinvolto nell’omicidio della moglie, che ricordiamo, è stata presumibilmente uccisa a dicembre 2021 e poi trovata nel boschetto di Trieste il 5 gennaio successivo. Per il momento dalle indagini non sembrerebbe emergere nulla, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e se realmente si scoprirà qualcosa di compromettente che possa pregiudicare la posizione di Sebastiano Visintin.