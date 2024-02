Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin cambia ancora idea/ “Si è suicidata, sono spaventato”

Il corpo di Liliana Resinovich è stato riesumato poche ore fa, alla presenza di parenti e amici tra cui il marito, Sebastiano Visintin, e il sedicente amante della donna, Claudio Sterpin. Il vedovo ha cambiato idea sulla morte della moglie, dopo essere sembrato inizialmente aperto all’ipotesi di un omicidio da sempre sostenuta dal cognato, il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, e dallo stesso Sterpin.

Bolzano, donna accoltellata alla gola/ Trovata in garage con una profonda ferita, è caccia all'uomo

Stavolta Sebastiano Visintin non sembra avere dubbi: “Sono della teoria del suicidio, purtroppo, perché quello che ha lasciato a casa, tutti questi piccoli segnali che abbiamo trovato con gli inquirenti a casa, ci portano a pensare a questo, la fede che dopo è stata trovata, i documenti, i telefonini (…). Io penso che lei si sia suicidata, che sia morta il giorno 14 (quando è scomparsa, ndr), il perché e il per come piano piano cercheremo di capirlo. Una donna come Liliana, dolce e gentile, aiutava delle persone, qualcuno non può averle fatto del male, assolutamente“.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Non me ne andrò fino a che non avrò giustizia e verità”

Sebastiano Visintin “spaventato” dopo la riesumazione del corpo di Liliana Resinovich

Sebastiano Visintin sembra aver accantonato definitivamente l’ipotesi omicidio sostenuta invece dai familiari di Liliana Resinovich e dal sedicente amante Claudio Sterpin. Lo ha spiegato ai microfoni dei cronisti subito dopo la riesumazione: “Sono dolori che ti prendono dentro, fino in profondità. È stata durissima, adesso cercherò di non pensare, di riflettere, con la speranza che tutto finisca“.

Il vedovo di Liliana Resinovich ha detto di aspettarsi delle risposte dalla nuova autopsia sulle lesioni e le ecchimosi evidenziate dai consulenti del cognato Sergio Resinovich, convinto che sua sorella sia stata uccisa. “Adesso aspettiamo gli eventi, sono fisicamente dilaniato, Ho anche paura di… dentro di me c’è questa… sono spaventato. Sono devastato. Da cosa sono spaventato? Il corpo di Liliana, cosa è rimasto di lei, poverina… Avete visto anche voi con i vostri occhi quello che è successo – ha aggiunto Visintin rivolgendosi ai giornalisti –, continuerò quello che ho sempre fatto, andrò alle trasmissioni, chi vorrà basta che me lo chieda e io andrò da tutte le parti. Se fino a prima avevo qualche remora, ora piano piano andrò da tutti. Certo che voglio la verità, ieri ho chiamato la Sciarelli, le ho detto che andrò un po’ da tutti“. Sebastiano Visintin ora è disposto ad andare anche a Chi l’ha visto?, dove ormai da 2 anni il fratello di Liliana Resinovich porta avanti la sua battaglia per scoprire la verità sulla morte della 63enne. Secondo Sergio Resinovich, suo cognato nasconderebbe qualcosa e non ha esitato a definirlo un “bravo fantasista”.

Strage Altavilla/ Legali coppia arrestata: “Evangelisti e profondamente religiosi, si dicono innocenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA